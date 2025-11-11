Encontraron enterrado el cuerpo de Débora Bulacio

Los rastrillajes se hicieron a pie, con animales entrenados y drones, en el sector del camping y zonas cercanas al parque y la playa. Las imágenes registradas por las cámaras de seguridad ubican a su novio arrastrando una bolsa negra.

Según informaron fuentes judiciales, el principal sospechoso es Ángel Andrés Gutiérrez, novio de la víctima, quien fue detenido e imputado por femicidio. El hombre se negó a declarar ante la fiscalía y permanece bajo custodia, mientras los peritos trabajan en la zona para recolectar pruebas y determinar las circunstancias de la muerte.

La fiscalía avanza en la investigación con el objetivo de reconstruir las últimas horas de Débora Bulacio y establecer el móvil del crimen. Más temprano, las autoridades policiales encontraron una carpa y una bolsa con manchas de sangre en inmediaciones del Parador South 38, a 3.000 metros del camping donde vieron por última vez a la víctima.

debora2 Triste noticia. El cuerpo de Débora Bulacio fue encontrado cerca del camping donde la vieron por última vez junto a su pareja.

Tras la aparición del cuerpo de Débora Bulacio en el lago vecino al camping de Necochea donde se había perdido su rastro, los familiares profirieron desgarradores gritos al confirmarse el hallazgo y saber que está muerta.

La denuncia fue radicada días atrás cuando los familiares de Débora Bulacio observaron que el sábado Gutiérrez había regresado del camping, pero la mujer nunca hizo el check out, lo que encendió las alarmas. Esa misma jornada, la víctima le mandó un mensaje a su hija donde le comentó que había sufrido violencia.

De este modo, se dieron inicio a amplios procedimientos en el establecimiento y en las zonas aledañas para saber si había rastros de Bulacio, lo que permitió hallar prendas con sangre.

Fuente: cadena3.com