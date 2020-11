En tres horas, robaron tres comercios del Gran Mendoza

Dinero, vino y fernet

La mujer que atendía el local ubicado en las inmediaciones de la calle Ozamis y Carlos Paz, de Maipú sufrió las peores consecuencias, porque si bien los tres delincuentes que robaron no la agredieron físicamente, sí la dejaron encerrada en un baño del negocio. Mientras tanto, ellos se hicieron con un botín particular: no sólo robaron $3.000 pesos en efectivo, sino dos botellas de fernet, seis botellas de vino, varias gaseosas y las llaves del negocio.

En este hecho intervino la Oficina Fiscal N° 10, de la Comisaría N° 10, de ese departamento.

En tanto, cerca de las 19.30 el damnificado fue un cajero que atiende un local denominado "Distribuidora central de bebidas", ubicado en el carril Rodríguez Peña al 2800, en Godoy Cruz. En este caso lo asaltaron dos hombres, uno fue el que lo apuntó y lo amenazó para que le entregara la recaudación de caja, mientras el otro esperaba en una moto de 150 cc color gris, que esperaba estacionada en la puerta del negocio. Una vez que sustrajeron $20.000, se fugaron.

La denuncia quedó radicada en la Oficina Fiscal N° 3, de la Comisaría 7°.

En cuanto al tercer y último hecho, ocurrió en una heladería de Lavalle. La víctima fue sorprendida por los delincuentes, cerca de las 21.30 y le robaron $30.000 y un celular.

Interviene en el caso la Oficina Fiscal N° 7 de la comisaría 17° de Lavalle.