Un policía de la Ciudad de Buenos Aires fue detenido acusado de matar a un joven de 20 años en la localidad bonaerense de Ituzaingó, luego de disparar contra dos motociclistas al creer que intentaban robarle. El hecho ocurrió durante la noche del jueves en la intersección de las calles Martín Rodríguez y Perdomo, cuando el efectivo regresaba a su casa junto a su pareja.
En Buenos Aires, un policía creyó que un joven de 20 años le iba a robar y lo mató a tiros
Un policía fue detenido por matar a un joven en Ituzaingó. Creyó que le iba a robar. El amigo de la víctima, herido, dijo que iban a jugar al fútbol
Cómo ocurrió el hecho con el policía en Buenos Aires
De acuerdo con fuentes de la investigación, el agente identificado como Lucas Adrián Gómez, integrante de la División Servicio Especial Autopista de la Policía de la Ciudad circulaba en moto con su pareja cuando advirtió que otra motocicleta con dos jóvenes los seguía.
Según su declaración ante las autoridades, al sospechar que podían intentar asaltarlo detuvo su marcha, se identificó como policía y efectuó dos disparos con su arma reglamentaria. Los tiros impactaron en ambos jóvenes que circulaban en la moto.
Un joven murió y otro resultó herido
Tras el ataque, personal policial constató que uno de los jóvenes, identificado como Daniel Enrique Kuhne, de 20 años, recibió un disparo en el pecho y murió, mientras que el otro motociclista, Juan Cruz Leal, también de 20 años, sufrió una herida de bala en la ingle.
El joven herido fue atendido y posteriormente dado de alta. En su declaración sostuvo que ambos se dirigían a jugar al fútbol y negó que hubieran intentado cometer un robo.
La causa judicial
La investigación quedó a cargo de la UFI N.º 2 de Ituzaingó, donde la fiscal María Alejandra Bonini dispuso la detención del efectivo por el delito de homicidio agravado mientras se esclarecen las circunstancias del hecho.
Peritos y efectivos policiales trabajaron en la escena para recolectar pruebas y determinar cómo se produjo el episodio, mientras la Justicia analiza la versión del policía y el testimonio del sobreviviente.