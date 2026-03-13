En Buenos Aires, un policía creyó que un joven de 20 años le iba a robar y lo mató a tiros

Policia Bonaerense

Un joven murió y otro resultó herido

Tras el ataque, personal policial constató que uno de los jóvenes, identificado como Daniel Enrique Kuhne, de 20 años, recibió un disparo en el pecho y murió, mientras que el otro motociclista, Juan Cruz Leal, también de 20 años, sufrió una herida de bala en la ingle.

El joven herido fue atendido y posteriormente dado de alta. En su declaración sostuvo que ambos se dirigían a jugar al fútbol y negó que hubieran intentado cometer un robo.

La causa judicial

La investigación quedó a cargo de la UFI N.º 2 de Ituzaingó, donde la fiscal María Alejandra Bonini dispuso la detención del efectivo por el delito de homicidio agravado mientras se esclarecen las circunstancias del hecho.

Peritos y efectivos policiales trabajaron en la escena para recolectar pruebas y determinar cómo se produjo el episodio, mientras la Justicia analiza la versión del policía y el testimonio del sobreviviente.