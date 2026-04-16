En un marco de un momento de tensión, la Policía Federal Argentina e Interpol concretaron la extradición de un ciudadano ruso de 38 años que tenía un pedido de captura internacional vigente por una importante causa de estafa en su país.
El tenso momento entre Interpol y un ruso con pedido de captura que quiso esconderse en Argentina
Interpol logró detener al hombre de 38 años cuando intentaba ingresar al país tras haberse fugado de Rusia por una importante causa. Los detalles
El procedimiento se realizó el último miércoles en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Ministro Pistarini, donde efectivos de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones detuvieron al hombre y concretaron la entrega del detenido a una comisión especial de Interpol Moscú.
La transferencia del hombre se realizó bajo una fuerte custodia, en el marco de un operativo coordinado con autoridades internacionales que arribaron al país en un vuelo especialmente destinado para el traslado en cuestión.
Según la investigación judicial, el hecho que originó el pedido de captura ocurrió en 2022 en la ciudad de San Petersburgo. Las autoridades rusas sostienen que el acusado habría aprovechado su cargo oficial para apropiarse de un inmueble perteneciente a la empresa Ferrocarriles de Rusia. De acuerdo con la denuncia, la maniobra del hombre provocó un perjuicio económico estimado en 559 mil rublos (unos 7.336 dólares estadounidenses).
El ruso, del escape a la Argentina a la extradición
Tras el episodio de la presunta estafa, el hombre abandonó Rusia cruzando hacia Kazajistán y, un tiempo después, llegó a la Argentina. Fuentes del caso indicaron que posteriormente se presentó ante las autoridades locales, lo que permitió avanzar con el proceso judicial de extradición.
La causa fue tramitada en el país por el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°2, que intervino en los procedimientos necesarios para concretar la entrega.
En cuanto al traslado a Rusia, finalmente, en Ezeiza, la delegación de Interpol Moscú recibió al detenido para su viaje de manera inmediata a aquel país, donde deberá responder ante la Justicia por todos los cargos que pesan en su contra.