El tenso momento entre Interpol y un ruso con pedido de captura que quiso esconderse en Argentina

Obra de Julio Le Parc en el Aeropuerto de Ezeiza. 2jpg.jpg La detención del ciudadano ruso se dio en el aeropuerto de Ezeiza. Imagen ilustrativa. Julián Bongiovanni

Según la investigación judicial, el hecho que originó el pedido de captura ocurrió en 2022 en la ciudad de San Petersburgo. Las autoridades rusas sostienen que el acusado habría aprovechado su cargo oficial para apropiarse de un inmueble perteneciente a la empresa Ferrocarriles de Rusia. De acuerdo con la denuncia, la maniobra del hombre provocó un perjuicio económico estimado en 559 mil rublos (unos 7.336 dólares estadounidenses).

El ruso, del escape a la Argentina a la extradición

Tras el episodio de la presunta estafa, el hombre abandonó Rusia cruzando hacia Kazajistán y, un tiempo después, llegó a la Argentina. Fuentes del caso indicaron que posteriormente se presentó ante las autoridades locales, lo que permitió avanzar con el proceso judicial de extradición.

interpol Interpol detuvo en Ezeiza a un ruso con pedido de captura internacional. Imagen ilustrativa.

La causa fue tramitada en el país por el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°2, que intervino en los procedimientos necesarios para concretar la entrega.

En cuanto al traslado a Rusia, finalmente, en Ezeiza, la delegación de Interpol Moscú recibió al detenido para su viaje de manera inmediata a aquel país, donde deberá responder ante la Justicia por todos los cargos que pesan en su contra.