Recolectores atropellaron a su perro y lo tiraron al camión de la basura ante su mirada atónita

Accionar municipal bajo la lupa judicial

La presentación ante la justicia detalló que el accidente privó a la familia de conocer el destino final de su mascota. Existe una incertidumbre total sobre si el animal perdió la vida dentro de la maquinaria o si los trabajadores lo abandonaron en otro punto del recorrido. Hasta el momento, el paradero del caniche sigue sin conocerse y las autoridades buscan identificar a los responsables.

valle viejo camion El perro fue arrojado a un camión de la basura de Valle Viejo.

La policía tomó testimonios en el lugar para reconstruir la secuencia de los hechos. Varios vecinos manifestaron su preocupación por la seguridad en las calles internas y la conducta de quienes manejan estos vehículos oficiales. El maltrato animal es el eje central de las actuaciones que inició la fiscalía tras el accidente denunciado por la damnificada.

Búsqueda de respuestas en Villa Dolores

El episodio ocurrió durante las últimas horas de la tarde y afectó la tranquilidad de los residentes. La comunidad local espera que el municipio tome medidas sancionatorias contra el personal que participó del traslado del perro en el camión de basura. La investigación penal buscará determinar si hubo dolo en el accionar del empleado que decidió ocultar al can en la zona de carga.

Este caso generó una fuerte conmoción por la frialdad de los recolectores involucrados. La familia permanece en estado de alerta y mantiene la esperanza de obtener datos sobre lo ocurrido tras el violento accidente. Por ahora, el expediente judicial sigue su curso para esclarecer la verdad de lo sucedido en esa jornada trágica en el territorio catamarqueño.