Una tarde habitual en el departamento Valle Viejo, en la provincia de Catamarca, terminó en una pesadilla para una vecina de Villa Dolores. Un camión municipal circulaba por la zona para cumplir con su rutina diaria de limpieza cuando el perro de la familia salió hacia la vereda. El conductor del vehículo retomó la marcha con brusquedad y arrolló al animal de poco más de un año ante la vista de su propietaria.
Recolectores atropellaron a su perro y lo tiraron al camión de la basura ante su mirada atónita
Un grupo de recolectores arrolló a un caniche en Villa Dolores y lo cargó en el vehículo municipal. La dueña del animal radicó la denuncia penal en Catamarca
El hecho generó una angustia inmediata en la mujer, quien observó todo desde una ventana abierta de su vivienda. Los recolectores detuvieron la marcha tras el incidente, pero la reacción de los trabajadores provocó todavía más indignación. Lejos de brindar auxilio, uno de los empleados tomó al caniche de color marrón y lo lanzó dentro de la tolva del transporte de residuos.
La dueña salió a la calle para pedir explicaciones y mantuvo un cruce de palabras con los operarios. Sin embargo, el camión continuó su camino con la mascota en su interior. Este suceso despertó el repudio de los habitantes del barrio por la falta de humanidad de los involucrados.
Accionar municipal bajo la lupa judicial
La presentación ante la justicia detalló que el accidente privó a la familia de conocer el destino final de su mascota. Existe una incertidumbre total sobre si el animal perdió la vida dentro de la maquinaria o si los trabajadores lo abandonaron en otro punto del recorrido. Hasta el momento, el paradero del caniche sigue sin conocerse y las autoridades buscan identificar a los responsables.
La policía tomó testimonios en el lugar para reconstruir la secuencia de los hechos. Varios vecinos manifestaron su preocupación por la seguridad en las calles internas y la conducta de quienes manejan estos vehículos oficiales. El maltrato animal es el eje central de las actuaciones que inició la fiscalía tras el accidente denunciado por la damnificada.
Búsqueda de respuestas en Villa Dolores
El episodio ocurrió durante las últimas horas de la tarde y afectó la tranquilidad de los residentes. La comunidad local espera que el municipio tome medidas sancionatorias contra el personal que participó del traslado del perro en el camión de basura. La investigación penal buscará determinar si hubo dolo en el accionar del empleado que decidió ocultar al can en la zona de carga.
Este caso generó una fuerte conmoción por la frialdad de los recolectores involucrados. La familia permanece en estado de alerta y mantiene la esperanza de obtener datos sobre lo ocurrido tras el violento accidente. Por ahora, el expediente judicial sigue su curso para esclarecer la verdad de lo sucedido en esa jornada trágica en el territorio catamarqueño.