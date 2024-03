El taxista asaltado relató que el ladrón le gatilló dos veces pero le corrió el arma justo a tiempo

inseguridad en mendoza asalto taxista roberto milesi 2.jpg El taxista Roberto Milesi, de 51 años, contó que es el sexto asalto que sufrió.

►TE PUEDE INTERESAR: Una pareja golpeó a un taxista para robarle y escapó hacia el Campo Pappa

"Se bajó el delincuente, me apuntó, gatilló, le corrí la mano y el impacto salió hacia abajo. Me gatilló otra vez, le corrí la mano de nuevo y el disparo salió hacia arriba. Como no me pudo herir con un tiro me empezó a pegar con la culata del arma en la cabeza hasta sangrar", señaló Milesi.

Dijo que gritó hasta que los vecinos de la zona salieron a ver qué pasaba y los delincuentes escaparon. "Me bajé del auto, di unos pasos y me caí al piso, me quise parar y no podía. La gente me decía que me quedara tranquilo, yo estaba mareado y sangraba un montón. Al rato llegaron colegas, la Policía, la ambulancia. La gente me ayudó mucho, me asistieron y nunca me dejaron solo".

El relato del taxista en el siguiente video:

Embed

Es la sexta vez que es asaltado

Roberto detalló que esta es la sexta vez que fue atacado y asaltado por delincuentes. Dijo que la vez anterior le gatillaron en la nuca, pero el disparo no salí y por eso salvó su vida.

Esta vez "salieron los dos disparos, y si no forcejeaba de esa manera no la cuento. El delincuente pensó en ejecutarme y yo pensé en mi familia, en mis hijos, en mis nietos. Los taxistas somos blancos en todo momento, en la mañana, en la tarde y en la noche. La inseguridad está en todos lados para nosotros".

inseguridad en mendoza asalto taxista roberto milesi 3.jpg El delincuente le disparó dos veces, pero el taxista logró correrle la mano antes que saliera el disparo.

►TE PUEDE INTERESAR: Un joven de 18 años murió de un disparo en la cabeza en Guaymallén

Dijo que cuando los ladrones escaparon él no sabía si había sido herido por una bala o no, ya que sangraba mucho de la cabeza y no podía ni pararse de lo mareado que estaba. "Cuando iba en la ambulancia escuchaba las voces que decían que podía tener una bala alojada en la cabeza, hasta que en el Hospital Central los médicos me hicieron de todo y confirmaron que no tenía nada, solo el golpe en la cabeza".

A pesar de todo, aseguró que esto no lo detendrá y cuando termine de hacer el reposo indicado por los médicos volverá a salir a trabajar en el taxi. "Solamente quiero mejorarme y seguir trabajando".