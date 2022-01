El relato de una mujer que salvó a un niño que estaba siendo raptado

En un relato dado por ella misma al sitio El Cuco Digital, Paula narró paso a paso lo que ocurrió.

Mientras la mujer seguía al hombre, se preguntaba qué hacer con su hijo. El niño tiene 4 años, no podía dejarlo solo. Al mismo tiempo, su sexto sentido le indicaba que el otro chico corría peligro y que si se demoraba, iba a perder al hombre en las fincas de la zona.

Decide buscar a su hijo, lo sube a su camioneta y emprende la búsqueda del hombre. Alcanza a ver cuando se mete a una finca en el mismo momento que los empleados salían. Dijo que él y el niño buscaban un perrito perdido. El encargado le creyó y los dejó pasar. La mujer habla con el encargado. No puede creer lo que está ocurriendo. Ella también ingresa a la finca.

Logra ver al hombre con el niño cuando está cruzando a otra finca. Lo tiene cerca. Le grita con todas sus fuerzas y pregunta qué hace con ese niño. El hombre responde que son familiares y buscan a un perro. Paula no le cree y lo amenaza con llamar a la Policía. Le propone una salida al hombre y le dice que salga a la ruta. El sujeto, algo acorralado, acepta la idea. Es eso o la Policía.

La mujer lo alcanza en su camioneta. El niño llora. El hombre no lo suelta. Asegura que está cuidando al chico porque la madre trabaja en El Manzano. Le asegura que dejará al niño a unas cuadras de su casa. Paula le exige que vuelva por el mismo camino que hizo. Tiene una idea. Las cámaras de su casa pueden filmar al hombre si hace el mismo trayecto.

Minutos después, Paula busca a la madre del niño. Ella pensaba que su hijo de 7 años seguía jugando en la plaza. Le cuenta todo. La mujer no puede creerlo. Desmiente toda la historia. No hay perro y ella no estaba trabajando.

Horas después, la Policía escucha el relato de Paula. Va con las imágenes de las cámaras de su casa. La Fiscalía, según lo dicho a El Cuco Digital, ya abrió una investigación sobre el hombre, que podría ser detenido en las próximas horas.

Fuente: El Cuco Digital