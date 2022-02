El relato de una mujer a la que apuñalaron 43 veces para robarle

"La Justicia no accionó en ningún sentido, ni contra él ni siquiera llamándome para informarme de la situación en la que estoy, sabiendo que estoy viva y dada de alta. Yo a mi casa no puedo volver, tengo terror. Esa casa que tanto me costó tener con mi hija es en donde casi pierdo la vida", manifestó.

"Lo juro, yo estoy viva de milagro; no puedo explicar cómo ese día salí a pedir ayuda. Esta lacra me arruinó la vida", señaló y contó que no se resistió en ningún momento, que el sujeto fue a matarla por cómo actuó.

"Me acuerdo todo lo que ocurrió esa noche. Estaba acostada y siento que mis dos perritos ladraban en la ventana y lo hacían hacia la parte derecha de mi casa, que es a donde vivía esta lacra que me ataca. Yo salí a ver y no vi nada y me volví a acostar. Eran como las 5 de la mañana", dijo.

"Cuando me volví a dormir, abrí los ojos y estaba esta persona ya adentro, cerca de la ventana. Me despierto asustada y en la cama comenzó a acuchillarme. Pude levantarme y me voy hacia la puerta de mi habitación y cuando me voy yendo para atrás me sigue acuchillando y me dice 'a donde está la plata', le digo, 'llevate todo' pero ya me había acuchillado y ahí me caigo, aún ahí me seguía acuchillando, no paraba", detalló.

"Yo todavía tirada en el piso y se vuelve y me acuchilla nuevamente. O sea, él se va pero vuelve y me acuchilla como para rematarme", recordó. Dijo que después hubo un silencio, "fue un milagro porque no sé cómo me levanté y salí por la puerta de la cocina hacia el garaje y pedí ayuda; ahí es cuando llego cerca de las rejas. Llegó un chico y me ayudó" recordó.

"Lo que yo estoy pidiendo en justicia. Sé que va a demorar, pero todavía tengo una cuota de confianza en la Justicia. Hago responsable al Estado, porque a mí no me entraron a robar una vez, sino 5 veces a mi casa y de todas tengo denuncias. Así que el Estado nunca estuvo antes. Todo lo que pude hacer hice, las denuncias todas, pero nunca actuaron", dijo.