"Lo único que le dije es que iba a ver (de tomar) agua, pero que la iba a tomar de un filtro. Me levanté, las atendí (a las clientas), y cuando regresé tenía el agua allí. Hacía mucho calor. Estaba tan metida en el tema de hacerlo bien para quedar en el trabajo que no me percaté de que él ya me había servido el agua", explicó la joven.

Luego de tomar agua se le empezaron a dormir las manos y logró marcar con su celular el último número al que se había comunicado, el de su hermana. No pudo hablar porque se quedaba dormida y estaba mareada. Al despertar el hombre le estaba colocando su pantalón. "De allí me imagino que me volví a dormir. Desperté nuevamente y estaba con la Policía. La tristeza la tengo en todo momento. Sólo digo: Díos mío, gracias que no me acuerdo de nada. No hubiera soportado recordar algo", cuenta entre lágrimas.

El hombre denunciado fue liberado. "No estoy de acuerdo, estoy sufriendo mucho. En Argentina he visto muchísimos casos, y he oído que el abuso tiene una tasa muy alta, el femicidio y todo ese tipo de cosas. Normalmente por miedo, temor o susto (las víctimas) no dan la cara como lo estoy haciendo yo. Tengo muchísima fe de que les voy a dar fuerza a otras chicas para que den la cara, para que digan y denuncien", concluyó.