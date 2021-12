"Si lo cruzo, lo mato": la reacción del padre de los hermanos del niño de 2 años asesinado

Según los testimonios de familiares, Salomón, el niño asesinado, estaba en la casa del padrastro porque la madre estaba en el banco y no podía cuidarlo ya que se había llevado a su bebé.

Mariano Gutiérrez, el papá de los dos nenes más grandes, de 4 y 5 años, quien vive en la localidad de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, quiere viajar a Neuquén a ver a sus dos hijos (están en una institución del gobierno) por lo que pidió ayuda para los pasajes.

El hombre, que se separó de la madre porque "nos llevábamos re mal. Era mutua la violencia, yo le pegaba a ella y ella me pegaba a mi, pero ella no tenía voluntad de cambiar, por lo que agarre mis cosas y le dije que no me vería nunca más", contó FM Nova 101.3 que le enviaba la cuota alimentaria por sus hijos, a través de su padre.

"Alicia le pegaba mucho a los nenes y se drogaba mucho. Desde que me fui no tuve ninguna clase de contacto más con ella. Trataba de comunicarme con los chicos y ella me bloqueaba, las pocas veces que me dejaba hablar era cuando le pasaba plata", confió el hombre.

Respecto a Andrés Laurentino, el presunto abusador y asesino, quien está detenido, resaltó: "No lo conozco, ni lo quiero conocer. En pocas palabras, si lo cruzo, lo mato".