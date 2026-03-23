El mono Punch argentino: rescataron a una especie enjaulada en La Matanza

mono la matanza 2 Personal de Gendarmería logró rescatar al mono.

El mono rescatado

Los gendarmes constataron que se trataba de un mono carayá, un ejemplar de pelaje característico de la especie. El animal se encontraba encerrado en una jaula dentro de la casa, lejos de su entorno natural.

Esta especie de mono habita principalmente las selvas y bosques del noroeste argentino, en provincias como Salta, Jujuy, Formosa y Chaco. Su presencia en el conurbano bonaerense evidenciaba un caso claro de tráfico ilegal o tenencia indebida.

El mono carayá es uno de los mamíferos silvestres más comercializados de forma ilegal en Argentina. Su captura para ser vendido como mascota exótica o por otros motivos genera un grave impacto en las poblaciones silvestres, ya que estos primates requieren entornos amplios, dieta variada y estructuras sociales complejas para sobrevivir.

mono la matanza Este ejemplar de mono suele habitar el litoral y norte argentino.

Mantenerlos en cautiverio doméstico suele derivar en estrés crónico, desnutrición y enfermedades, como ocurrió con este ejemplar del mono hallado en La Matanza. La tenencia sin autorización viola la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna, que protege a las especies silvestres nativas.

La Justicia Federal ordenó del traslado inmediato del mono hacia el Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde recibirá evaluación veterinaria, cuidados especializados y, posiblemente, rehabilitación para su eventual reinserción en un hábitat adecuado o permanencia en condiciones controladas que respeten su bienestar.