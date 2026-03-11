El modus operandi de la viuda negra de Lomas de Zamora que fue detenida

viuda negra lomas de zamora 2 Los elementos que le secuestraron a la viuda negra.

La investigación contra la Viuda Negra

La investigación se inició el 11 de octubre de 2025 cuando la mujer contactó al hombre a través de redes sociales, mantuvo una charla seductora y lo convención de concurrir a su domicilio. Tras compartir bebidas alcohólicas, la víctima perdió el conocimiento y, al despertar, constató que le habían robado varios elementos.

A partir de tareas de campo que incluyeron el análisis de registros fílmicos públicos y privados y, sobre todo, la explotación de redes sociales, los efectivos de la policía de Buenos AIres lograron individualizar a la sospechosa y establecer su domicilio para concretar la detención y el secuestro de los elementos importantes para la causa.

Con las pruebas reunidas, la Justicia autorizó el allanamiento que permitió concretar la detención de la presunta viuda negra. La mujer será imputada en el expediente por el robo y se analizará si ha cometido hechos similares con anterioridad, debido a que tenía un modus operandi bastante aceitado y poco improvisado, según mencionaron los investigadores.