Una viuda negra fue detenida en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora luego de una exhaustiva investigación que comenzó en octubre del año pasado cuando un hombre denunció que una mujer lo durmió y robó tras una cita.
El modus operandi de la viuda negra de Lomas de Zamora que fue detenida
La viuda negra tenía dos blísteres de pastillas de clonazepam, sustancia que habría sido empleada para inducir a la víctima a la pérdida de conocimiento
El procedimiento de la policía de Buenos Aires se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre la calle Julio Massenet 400, donde la mujer fue detenida por efectivos de la División Investigaciones Comunales 4, indicaron a la Agencia Noticias Argentinas.
Durante la requisa del inmueble se secuestró un celular marca Samsung utilizado por la mujer, una billetera perteneciente al hombre sedado y dos blísteres de pastillas de clonazepam, sustancia que habría sido empleada para inducir a la víctima a la pérdida de conocimiento.
La investigación contra la Viuda Negra
La investigación se inició el 11 de octubre de 2025 cuando la mujer contactó al hombre a través de redes sociales, mantuvo una charla seductora y lo convención de concurrir a su domicilio. Tras compartir bebidas alcohólicas, la víctima perdió el conocimiento y, al despertar, constató que le habían robado varios elementos.
A partir de tareas de campo que incluyeron el análisis de registros fílmicos públicos y privados y, sobre todo, la explotación de redes sociales, los efectivos de la policía de Buenos AIres lograron individualizar a la sospechosa y establecer su domicilio para concretar la detención y el secuestro de los elementos importantes para la causa.
Con las pruebas reunidas, la Justicia autorizó el allanamiento que permitió concretar la detención de la presunta viuda negra. La mujer será imputada en el expediente por el robo y se analizará si ha cometido hechos similares con anterioridad, debido a que tenía un modus operandi bastante aceitado y poco improvisado, según mencionaron los investigadores.