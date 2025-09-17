El Ministerio de Seguridad informó cómo sucedieron los hechos en la manifestación en San Rafael

heridas policias marcha universidad publica Heridas denunciadas por policías en la manifestación por la universidad pública en San Rafael. Foto: Prensa Ministerio de Seguridad

Como consecuencia del tumulto, además de las lesiones sufridas por los efectivos -entre ellas, golpes en brazos, rodillas y rostro-, se registró la sustracción de elementos de uso reglamentario.

En medio de la situación y después de recibir un golpe de puño en el pómulo derecho, una oficial perdió el equilibrio y cayó al suelo. En ese momento apeló al recurso de accionar el agente químico o gas pimienta de manera disuasiva y hacia una zona segura. Esta situación quedó plasmada en la denuncia que se realizó después de los acontecimientos. "Es importante aclarar que nunca fue dirigido contra una persona en particular y mucho menos contra el intendente", dijeron desde el Ministerio de Seguridad.

"Resulta una falacia, además de absurdo, sostener lo contrario: de haber sido alcanzado directamente, el jefe comunal habría requerido asistencia médica inmediata, ya que el gas pimienta produce irritación en vías respiratorias, ojos y piel. Por el contrario, pudo continuar brindando declaraciones públicas con total normalidad", aseguraron.

El Ministerio subrayó que la fuerza de seguridad actuó conforme a los protocolos, limitándose a contener los desórdenes originados por la agresión a los agentes policiales, y que el resto de la manifestación se desarrolló sin inconvenientes.