Marcha por la universidad pública

El Ministerio de Seguridad informó cómo sucedieron los hechos en la manifestación en San Rafael

De acuerdo al Ministerio de Seguridad, la Policía actuó luego de que los manifestantes agredieran a efectivos en San Rafael

Por UNO
Marcha por la universidad pública en San Rafael.

El Ministerio de Seguridad y Justicia informó que la marcha en defensa de la universidad pública se desarrolló con normalidad en toda la provincia, congregando en el Gran Mendoza cerca de 20.000 personas que recorrieron varios kilómetros hasta llegar a la plaza Independencia. Allí, las fuerzas de seguridad garantizaron tanto la seguridad de los participantes como el orden y la transitabilidad de la media calzada durante todo el trayecto.

"Lamentamos que en San Rafael, donde se concentraron cerca de 200 personas, se haya generado un reducto de tumulto en el que se empujó a la policía que, al igual que en el Gran Mendoza, cumplía la función de custodiar el orden. En esa circunstancia resultaron heridos varios policías de la provincia de Mendoza, en su mayoría auxiliares con poca antigüedad en la fuerza", explicaron desde la cartera de Mercedes Rus.

El episodio se desencadenó cuando un hombre agredió físicamente a una agente de la Policía, lo que motivó la intervención para proceder a su aprehensión. Durante el accionar, otras personas intentaron impedir el procedimiento, lo que derivó en forcejeos y empujones.

Heridas denunciadas por policías en la manifestación por la universidad pública en San Rafael.

Como consecuencia del tumulto, además de las lesiones sufridas por los efectivos -entre ellas, golpes en brazos, rodillas y rostro-, se registró la sustracción de elementos de uso reglamentario.

En medio de la situación y después de recibir un golpe de puño en el pómulo derecho, una oficial perdió el equilibrio y cayó al suelo. En ese momento apeló al recurso de accionar el agente químico o gas pimienta de manera disuasiva y hacia una zona segura. Esta situación quedó plasmada en la denuncia que se realizó después de los acontecimientos. "Es importante aclarar que nunca fue dirigido contra una persona en particular y mucho menos contra el intendente", dijeron desde el Ministerio de Seguridad.

Heridas denunciadas por policías en la manifestación por la universidad pública en San Rafael.

"Resulta una falacia, además de absurdo, sostener lo contrario: de haber sido alcanzado directamente, el jefe comunal habría requerido asistencia médica inmediata, ya que el gas pimienta produce irritación en vías respiratorias, ojos y piel. Por el contrario, pudo continuar brindando declaraciones públicas con total normalidad", aseguraron.

El Ministerio subrayó que la fuerza de seguridad actuó conforme a los protocolos, limitándose a contener los desórdenes originados por la agresión a los agentes policiales, y que el resto de la manifestación se desarrolló sin inconvenientes.

