El mensaje de los hijos de la víctima del femicidio en Maipú: "Gracias por haber dado tu vida por nosotros"

posteo sonia garberoglio.jpg Femicidio en Maipú: la hija del matrimonio recordó a la víctima fatal.

En tanto que su hermano es un adolescente que se dedica al modelaje y tenía tal cariño por la víctima fatal que en su perfil de Instagram portaba el apellido materno. "Perdí a mi mejor amiga con quien me gustaba mirar casas, perdí a mi consejera, a la persona que me hacía sentir seguro, la persona que más me amaba en el mundo", escribió el chico en un extenso y emotivo posteo.

"No creo que haya habido una persona en este mundo a quien todos quisieran como a vos porque eras de esas personas que con solo pasar te alegraban el día que te contagiaba felicidad, viviste para hacer feliz a los demás y te voy a extrañar toda mi vida, te amo muchísimo mamá y cada vez que me mire al espejo y vea el parecido que teníamos voy a saber que una parte de vos me acompaña", agregó el joven.

posteo sonia garberoglio 2.jpg Así recordó el hijo de Sonia Garberoglio a la víctima fatal del femicidio en Maipú.

Femicidio en Maipú

Según la reconstrucción de la investigación, cerca de las 21.30 de este lunes una pareja protagonizó una pelea en el interior del domicilio donde vivían, sobre calle Alem al 1053. Juan Carlos Romero, oriundo de Chile pero radicado en Mendoza donde trabajaba como farmacéutico, llamó a una de las hijas del matrimonio para contarle lo ocurrido. La chica llegó hasta el domicilio de sus padres y se encontró con ambos tirados en el suelo con varias manchas de sangre.

Garberoglio ya estaba sin vida tras sufrir un fuerte golpe en el cráneo, aparentemente con una botella de vidrio. En tanto que el presunto agresor fue trasladado al Hospital Central ya que sufrió algunos cortes.