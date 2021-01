La charla entre ambos profesionales tiene mensajes de Whatsapp y audios y se descubre gracias a las pericias teconológicas que se hicieron en los celulares de los involucrados. Comienza cuando Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz se encuentran con el triste panorama al ir a la casa de Maradona por un control de rutina en la mañana del 25 de noviembre del 2020 y se extiende durante 33 minutos.

Este material está incorporado al expediente.

Mientras la tensión crecía, Cosachov empieza a relatarle las malas noticias a Luque, que no estaba en el lugar.

La psiquiatra relata que tanto ella como la enfermera y el resto de los que estaban en la casa le hicieron RCP a Maradona pero que éste no reaccionó.

Mientras Luque chatea y se manda audios con Agustina Cosachov, mantiene a la par otras conversaciones con otros contactos. A uno de ellos le confirma lo que estaba sucediendo: "Tranca vos, yo estoy por la autopista ya. Parece que está muerto. Posta que está muerto. Barrio San Andrés, tenés que pasar viste el que vamos siempre, Santa María de Tigre. Tenes que seguir por esa, seguir, seguir por esa calle hasta llegar a Italia. Está sobre Italia. Ahora yo te paso la ubicación".

La noticia ya se había filtrado en los medios. Se empezaba a difundir que Diego Maradona había tenido un paro cardiorespiratorio y que lo estaban reanimando. Nadie se animaba hasta entonces a confirmar su muerte.

En ese momento, Luque recibe de uno de sus contactos una captura de pantalla de lo que se estaba comunicando en la tele.

Leopoldo Luque respondió con un audio que impacta:

"Si boludo parece que hizo un paro cardiorrespiratorio y se va a cagar muriendo el gordo. Ni idea que hizo. Yo estoy yendo para allá".

"El gordo se va a cagar muriendo": audio de Leopoldo Luque minutos antes de la muerte de Maradona

Mientras tanto, la psiquiatra le explica también vía audio de WhatsApp: "Ahora está con el equipo lo están reanimando con una vía e intubando. Pero estuvimos como diez, quince minutos haciéndole nosotros porque no llegaba la ambulancia".

En otro de los audios, por pedido de Luque, brinda más precisiones: "Entramos a la pieza y estaba frío, frío. Con toda la circulación marcada. Empezamos a hacer la reanimación y recuperó un poco el tono y, digamos, recuperó un poco de la temperatura corporal. Todo eso más o menos fueron 10 minutos que le hacíamos RCP manual, digamos entre la enfermera, El Negro, yo y Monona (la cocinera) y después llegó la ambulancia. Ahora están procediendo ellos. No nos dicen cómo está la situación. Yo salí y no me dicen nada".

Luque insiste preguntandole si en algún momento Diego recuperó el pulso, a lo que Cosachov responde por escrito que se lo palpó pero que "parecía muerto".

"Tranqui. Trata de bajar. Esto es así, es así. Es un paciente complejo y bueno, va a pasar lo que tenga que pasar. Nosotros vamos a estar ahí a bancar la que venga", intenta tranquilizarla Luque aparentemente ya resignado.

"Ya está. Hicimos lo que teníamos que hacer, Agustina. Estaba la familia al tanto de todo, todos en comunicación. Son pacientes así, muy difícil. Nada, lo único que te pido es que me avises si se van de ahí y para donde van así yo voy directo. Lógico que si sobrevive. Porque por cómo está el panorama está complicado. Si se quedan en la casa, a veces porque creen que no toleraría un traslado", finaliza el neurocirujano ya sospechando todo lo que se vendría a partir de la muerte de Maradona.

Tanto Luque como Cosachov están imputados en la causa que se investiga en la Fiscalía General de San Isidro a cargo de los fiscales Laura Capra, Patricio Ferrari, Cosme Iribarren, coordinados por el fiscal general John Broyad.

Junto a una junta médica definirán si el astro murió por mala praxis o no y si corresponde la imputación de homicidio culposo para los profesionales.

