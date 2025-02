El femicida pirómano que se llevó la vida de su exsuegra y dos niñas

En aquella humilde casa de calle Moyano al 380 las llamas ganaron terreno cerca de las 4.30, alimentadas por ropas, cajas y bolsas que había en un sector del living, ya que la mujer era acumuladora. El trágico destino marcó que esa noche estaban la adolescente, que también vivía en el lugar, y la niña que solía quedarse en la casa de Ema como consuelo a la muerte de su madre ocurrida hace unos años.

ema-zapata-sheila-ares-aldana-gonzalezjpg.jpg

Lo primero que sospecharon los bomberos fue que el incendio se produjo por un desperfecto en un horno eléctrico. Pero con el correr del tiempo se dieron cuenta de que no se trataba de un accidente convencional. Donde se había iniciado el fuego no había nada enchufado ni de combustión. Sólo una ventana que daba hacia la calle y que no tenía pestillo: cualquiera la podía abrir desde afuera.