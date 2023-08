El extraño perfil de Facebook a nombre del acusado de abuso sexual a una turista uruguaya

Franco Perciasepe 3.jpg El perfil con el nombre del presunto autor del abuso sexual en Cacheuta.

Los detectives todavía dudan si se trata de un perfil que fue creado recientemente por el propio sospechosos o en cambio si fue realizado por otra persona con ánimos de escracharlo en las redes sociales.

Franco Perciasepe 2.jpg El perfil con el nombre del presunto autor del abuso sexual en Cacheuta.

Robo y abuso sexual en Luján de Cuyo

El 10 de junio pasado, cerca de las 17, una mujer de 52 años se encontraba caminando por las inmediaciones de la ruta 82. Se trata de una ciudadana de Maldonado, Uruguay, que se encontraba en esa zona turística de Blanco Encalada. Pero sus vacaciones se convirtieron en una pesadilla en cuestión de segundos: un sujeto la abordó, la redujo en el suelo y comenzó a exigirle dinero mientras le apoyaba el filo de un cuchillo en su cuello. Como la víctima no tenía efectivo, el ladrón comenzó a tocar y revisar sus senos creyendo que allí ocultaba la plata. Luego le dijo "no me mirés a los ojos" y la abusó sexualmente. Terminó escapando con una campera y el celular de la turista uruguaya.

La víctima llamó al 911 tras el suceso y fue trasladada al hospital Lagomaggiore donde le aplicaron el kit médico para un caso de violación. Se extrajeron muestras de material genético que se cotejaron con el perfil de Perciasepe -estaba en la base de datos porque tiene un puñado de antecedentes penales- y el resultado fue positivo.