El crimen del ingeniero: el principal acusado del crimen tiene dos lesiones en el cuello

Las fuentes revelaron que los pesquisas obtuvieron la declaración de un testigo de identidad reservada que aseguró que el sospechoso "se jactaba de haber apuñalado a la víctima" para robarle su celular.

"Me mandé una cagada, uno se me paró de manos, se trabó y luchó", le dijo el sospechoso a una persona dentro de la Villa 31 de Retiro, donde se cree que pasó el fin de semana último, ya que con la lluvia no pudo salir a recolectar cartones.

Voceros del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 8 indicaron a Télam que el sospechoso presenta dos excoriaciones lineales de unos centímetros en el cuello de data más reciente y otras en la mano y el brazo izquierdos más antiguas.

“Sabemos que Barbieri se defendió y luchó con su agresor y pudo haberlo rasguñado. Habrá que ver si debajo de sus uñas quedó material genético que luego se pueda cotejar con el perfil de ADN del detenido”, dijo una fuente judicial.

►TE PUEDE INTERESAR: El empresario y el arbolito acusados de mandar a matar a un prestamista seguirán presos hasta el juicio

El testigo también aportó información sobre las vestimentas que utilizaba diariamente el acusado, que coinciden con las que se ven en las imágenes del sospechoso captadas por las cámaras de seguridad de la zona del crimen.

Dentro del carro que utilizaba Suárez se halló una gorra tipo trucker y una bufanda similares a las utilizadas por el sospechoso filmado en el parque, y se estableció que ambas tienen manchas hemáticas, por lo que serán analizadas para establecer coinciden con la de la víctima, adelantaron las fuentes.

Palermo crimen sospechoso.jpg Isaías José Suárez, de 29 años, es el principal sospechoso por el crimen del ingeniero civil, en Palermo, ya que presenta lesiones en el cuello

Tras la detención de los sospechosos a pedido del fiscal de la causa, Marcelo Munilla Lacasa, la jueza Yamile Susana Bernan tomó este martes una serie de medidas.

En primer lugar, ordenó que tanto Suárez como el segundo detenido sean sometidos a ruedas de reconocimiento en la alcaidía de la Unidad 28 del Servicio Penitenciario Federal (SPF) en el Palacio de Tribunales, con el testigo presencial que llamó al teléfono de emergencias 911 para reportar el hecho y la fuga del agresor.

A su vez, ese testigo clave que vio el ataque a Barbieri cuando paseaba a su perro en los bosques de Palermo, ampliará su testimonial directamente ante la jueza Bernan en tribunales, ya que sus declaraciones anteriores fueron ante la policía o el fiscal Minilla Lacasa.

“La jueza le va a ampliar la declaración en profundidad para que cuente todo lo que vio y tras esa diligencia hará las ruedas de reconocimiento”, explicó la fuente del juzgado consultada por Télam.

Un segundo detenido

Respecto al otro detenido, un hombre de nacionalidad venezolana que vive en situación de calle, las fuentes explicaron que si bien había sido arrestado por pedido de la fiscalía a partir de la supuesta semejanza de sus ropas con una campera que vestía el agresor captado por las cámaras, ahora se hizo un cotejo de las prendas de vestir que descartaría esa coincidencia.

Además, este sospechoso no presenta ningún tipo de lesión, por lo que si la rueda de reconocimiento da negativo, lo más probable es que la jueza le dé la libertad y ni siquiera llegue a indagarlo.

En cambio, todo indica que luego de estas diligencias, la jueza y el fiscal le tomarán declaración indagatoria a Suárez en las próximas horas.

En tanto, para este martes se ordenó un allanamiento en el domicilio de Suárez, ubicado sobre la calle Almirante Brown al 700, de la localidad bonaerense de Grand Bourg, en el partido de Malvinas Argentinas, ya que los investigadores no pudieron dar aún con el teléfono celular robado a Barbieri.

Palermo crimen ingeniero.jpg Mariano Barbieri, el ingeniero civil que fue asesinado en los Bosques de Palermo para robarle el teléfono celular

Sobre ese sospechoso, los voceros confiaron días atrás a Télam, que "está filmado en una 'ranchada' en una plaza cercana horas antes del hecho. Coincide con la descripción que dio el testigo ocular, que también indicó el momento del ataque y su huida, que fue en dirección a la avenida Figueroa Alcorta. Su rostro está difuso ya que las cámaras que lo captan están en altura".

En tanto, el fiscal Munilla Lacasa aguarda el resultado de las pericias realizadas al cuchillo tipo "Tramontina" hallado en el interior de la Plaza Sicilia donde ocurrió el crimen, que tiene manchas hemáticas y huellas dactilares parciales en su hoja.

El asesinato de Barbieri

Mariano Barbieri tenía 42 años, era ingeniero civil y si bien tenía domicilio en Béccar, el día del hecho estaba momentáneamente parando en la casa de un amigo en Palermo, cerca de donde fue atacado.

El crimen ocurrió a 22.45 del miércoles último, cuando Barbieri caminaba por la zona del Parque Tres de Febrero, cercana al Jardín Japonés.

Tras el ataque, quedó filmado cuando cruzó la avenida Figueroa Alcorta e ingresó a la heladería "Cremolatti", situada en la esquina de ésta y la calle Lafinur, mientras se sujetaba la remera por sobre el abdomen para pedir ayuda.

Palermo crimen pericias.jpg Personal de Policía Científica realizó distintas pericias en los bosques del Palermo tras el crimen del ingeniero Mariano Barbieri

"No me quiero morir", le dijo a los empleados y clientes, tras lo cual se recostó en el suelo, según se observa en el video grabado por una cámara de seguridad de la heladería.

Al lugar arribó una ambulancia del SAME que lo trasladó al Hospital Fernández, pero por la gravedad de la herida no pudo ser reanimado y falleció.

►TE PUEDE INTERESAR: Un joven de 23 años fue baleado en la boca por un hombre que le disparó desde un auto

La autopsia confirmó que Barbieri murió de una sola puñalada que ingresó entre seis y siete centímetros en el tórax y le afectó "la pleura, el pericardio y la aurícula derecha" del corazón.

Durante la mañana del jueves se realizaron pericias en el lugar, luego de que un periodista de un canal de TV que cubría la noticia halló el presunto cuchillo utilizado para cometer el crimen.

La Policía también incautó una mochila, un short gris, una campera, una frazada y un barbijo dentro de la Plaza Sicilia, que están siendo peritados.