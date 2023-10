El conductor de una camioneta chocó con dos caballos que estaban sueltos en la Ruta 40 en Luján

El accidente ocurrió en la Ruta 40, a la altura de la bodega Chandon, en Agrelo, Luján, en la madrugada de este lunes, cuando Fernando Castro y su esposa circulaban en su camioneta Ford Ranger. Contó que viajaba desde La Consulta, en San Carlos, hacia una de las ferias de frutas y verduras para comprar y llevar hacia el Valle de Uco.

"Iba por la Ruta 40 a 75 u 80 kilómetros por hora y de repente sentí el golpe. No me dio ni tiempo para verlos, salieron de la mano derecha de una finca", relató Castro. Insistió: "Sentí el golpe y frené. No me dio tiempo a nada, todo ocurrió en segundos". A pesar del fuerte impacto, él y su esposa resultaron ilesos.