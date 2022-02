A mediados de diciembre pasado, el Champol Morales protagonizó un violento episodio contra personal policial. Días antes de Navidad se produjo el altercado donde terminó detenido e imputado por producir daños en un patrullero y lesionar a un efectivo.

Mario Enrique Champol Flores 3 (1).jpg El Champol en una de sus estadías en el penal.

El 18 de enero pasado, la Justicia le dictó la prisión preventiva pero en modalidad domiciliaria al tratarse de un delito menor -de 3 meses a 4 años y medio de cárcel-. Fuentes ligadas a la causa detallaron que por este mismo motivo no se dispuso la utilización de una tobillera electrónica y el control de la medida se realizó mediante videollamadas diarias a su celular, algo que comenzó a tener frecuencia en medio de la pandemia del coronavirus ante la falta de pulseras de GPS.

Según sostiene el fiscal de Homicidios Gustavo Pirrello, en la noche del sábado el Champol violó la domiciliaria tras salir de su casa en el barrio Belgrano y estuvo rondando por el barrio Pedro Molina, ubicado a pocas cuadras, donde terminó efectuando el disparo que terminó con la vida de Tiago Melchori.

Thiago-Melchior-asesinado-por-delincuente.jpg Tiago Melchori fue asesinado de un disparo en el pecho.

Prontuario cargado

Desde que tenía 15 años, el Champol estuvo mencionado en varios hechos violentos cometidos en las inmediaciones del barrio Lihué. En algunos de ellos actuaba junto a su banda. Eran jóvenes armados que ingresaban a la casa de los vecinos para robar elementos o amenazar con quitar la vida de otros jóvenes.

Morales solía moverse con tres amigos: el Benji, el Chucky y el Mugriento. Los primeros dos fueron condenados por distintos hechos, pero al último, llamado Leandro Barrera (20), creen que lo terminó asesinado en marzo de 2014 cuando comenzó a sospechar que se había quedado con armas de fuego pertenecientes a la banda de jóvenes.

Un mes antes, el 13 de febrero de 2014, el Champol también fue señalado como el asesino de Ismael Muñoz (19) y Lucas Guerrero (16), dos jóvenes que fueron acribillados desde un auto cuando circulaban en moto por una plaza ubicada.

Lo cierto es que al ser inimputable por su edad, el adolescente nunca fue juzgado por estos hechos. Ya con 16 y 17 años tuvo algunas entradas y salidas en el ex COSE al ser señalado en un puñado de causas por amenazas y abuso de armas. En algunas de ellas fue juzgado como menor de edad pero terminó sobreseído porque los testigos no lo señalaron en el debate.

Mario Enrique Champol Flores 4.jpg El Champol y una de sus fotos de menor de edad donde se mostraba armado.

El 29 de mayo de 2016 cumplió la mayoría de edad. En septiembre de 2017 fue atrapado con arma de fuego en la calle y pasó por una probation, es decir, quedó libre pero no debía volver a cometer delitos durante un año para no ser juzgado. Eso no ocurrió, ya que el 3 de marzo de 2018 volvió a ser capturado con un arma e ingresando a un domicilio. En esa ocasión sí quedó privado de su libertad en la Unidad de Jóvenes Adultos y diez días después fue condenado a 3 años y medio de cárcel.

A mediados de 2019, el Champol Morales fue trasladado al penal de Almafuerte, donde estuvo hasta el 5 de mayo pasado cuando recuperó su libertad tras cumplir la pena.

Ahora, el joven enfrenta una potencial penal de entre 10 y 33 años de cárcel tras ser imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego en perjuicio del niño Tiago Melchori.