Las mentes de los asesinos seriales suelen ser de las más retorcidas que existen. No sólamente por cometer múltiples crímenes, sino también por el modus operandi. Y el caso de Robert Hansen en Estados Unidos no es la excepción. Secuestraba, violaba y torturaba a mujeres. Pero no sólo esto, sino que luego las liberaba en un bosque para cazarlas como si fueran animales salvajes.