El asesinato más espeluznante: fue a una fiesta y terminó muerto dentro de una heladera

De este modo, se dio inicio a la búsqueda, la cual concluyó este lunes por la tarde con el hallazgo del cuerpo del joven dentro de una heladera que se encontraba en un zanjón en la zona de Paysandú y Tomás de la Torre, a pocas cuadras de la avenida Córdoba.

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La Policía logró llegar hasta dicho punto tras el análisis de las cámaras de seguridad de la zona.

Con el correr de las horas se informó que en el lugar se logró la detención de un sospechoso, de 29 años, y se buscan a otros dos hombres que habrían participado del asesinato.

Hasta el momento, según informó el medio La Capital, se desconoce el móvil del homicidio, aunque la madre de la víctima sospecha que puede estar ligado a las drogas.

El procedimiento fue complejo y requirió la colaboración de seis bomberos y varias fuerzas de seguridad, que trabajaron bajo un fuerte hermetismo y con el área completamente acordonada.

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En medio de la conmoción por la noticia, Yanina, la mamá de Ramiro, agradeció el apoyo que recibió en estos días y recordó a su hijo como “un joven con un corazón muy grande”.