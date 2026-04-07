Un joven, identificado como Ramiro Nast, víctima de un asesinato, fue hallado dentro de una heladera en la provincia de Santa Fe después de varios días de búsqueda, tras su desaparición el viernes 4 de abril cuando fue a una fiesta. Por el asesinato que causó una enorme conmoción, ya hay un sospechoso detenido.
El asesinato más espeluznante: fue a una fiesta y terminó muerto dentro de una heladera
El escalofriante hallazgo del joven asesinado se dio días varios días después de una intensa búsqueda
Asesinato en Santa Fe: búsqueda y macabro hallazgo
La desaparición de Ramiro Nast ocurrió el pasado jueves por la noche, cuando la víctima asistió a una fiesta en la ciudad de Funes, en Santa Fe, de la cual nunca regresó.
La noticia se conoció cuando los dueños de la carnicería en la que trabajaba el joven avisaron que no había asistido a su horario, lo que llamó la atención.
De este modo, se dio inicio a la búsqueda, la cual concluyó este lunes por la tarde con el hallazgo del cuerpo del joven dentro de una heladera que se encontraba en un zanjón en la zona de Paysandú y Tomás de la Torre, a pocas cuadras de la avenida Córdoba.
La Policía logró llegar hasta dicho punto tras el análisis de las cámaras de seguridad de la zona.
Con el correr de las horas se informó que en el lugar se logró la detención de un sospechoso, de 29 años, y se buscan a otros dos hombres que habrían participado del asesinato.
Hasta el momento, según informó el medio La Capital, se desconoce el móvil del homicidio, aunque la madre de la víctima sospecha que puede estar ligado a las drogas.
El procedimiento fue complejo y requirió la colaboración de seis bomberos y varias fuerzas de seguridad, que trabajaron bajo un fuerte hermetismo y con el área completamente acordonada.
En medio de la conmoción por la noticia, Yanina, la mamá de Ramiro, agradeció el apoyo que recibió en estos días y recordó a su hijo como “un joven con un corazón muy grande”.