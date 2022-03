El acusado de decapitar a Dora Hidalgo fue declarado culpable y condenado a prisión perpetua

Dora Hidalgo, madre de 4 hijos y abuela de 7 nietos, era oriunda de Río Cuarto pero a sus 18 años se radicó en Mendoza. La mujer consiguió trabajo en el predio Luna India, ubicado en Coquimbito, donde estaba encargada de la mantención del lugar donde hay canchas de fútbol y funciona un salón de fiestas. José Daniel Moreira también se desempeñaba en el lugar.

En agosto de 2020

dora hidalgo.jpg La víctima. Dora Hidalgo.

El 31 de agosto de 2020, la mujer fue vista por última vez con vida cuando se dirigía al lugar para alimentar a los perros. Se realizó la denuncia para averiguar su paradero. La peor noticia llegó cuatro días después: el cuerpo fue encontrado decapitado a unos 70 metros de profundidad de un pozo de extracción de agua.

El crimen en Maipú apuntó contra Moreira, quien mantenía un conflicto con la víctima fatal porque el hombre solía llevar a personas ajenas al lugar de trabajo y Dora Hidalgo le advirtió que lo iba a comunicar con los dueños del predio.

Los alegatos

Este miércoles se realizaron los alegatos finales y el primer turno fue para el fiscal de Homicidios Gustavo Pirrello, quien enumeró las pruebas en contra del sospechoso. El magistrado se basó en testigos que relataron el conflicto que había entre los dos protagonistas de la historia, que trabajaban en el predio Luna India ubicado en Coquimbito: "Dora Hidalgo le había dicho al dueño del lugar que Moreira usaba el jacuzzi, traía a su amante, dejaba todo sucio y ella tenía que limpiar". De hecho, un testigo aseguró haber escuchado al imputado amenazar que "ya me la va a pagar esta vieja chupapija".

El investigador judicial también esgrimió como prueba una cámara de seguridad del lugar donde se ve un auto trasladando un cadáver y una mancha de sangre de la víctima fatal que se encontró en ese rodado. Esta última evidencia ha sido calificada como "ilegal" por parte de la defensa, pero Pirrello le explicó al jurado que "en la investigación un juez de Garantías ya dijo que era válida y la Suprema Corte de Justicia también rechazó ese pedido de la defensa. Esto es una cuestión técnica y ustedes son jueces para decidir sobre los hechos, es decir, si José Moreira es el autor del femicidio".

El jefe de la Fiscalía, Fernando Guzzo, también tomó la palabra y apuntó que los abogados de Moreira "nunca hablan de la muerte de Dora, no tienen nada para decir del hecho de sangre y por eso malgastan su oportunidad". "Así como Dora Hidalgo perdió la cabeza, también nosotros estaríamos perdiendo la cabeza como sociedad si lo declaramos inocente", concluyó el fiscal, en referencia a que la víctima fatal fue decapitada.

Los abogados defensores insistieron con la nulidad del examen de ADN ya que no fueron notificados cuando se inspeccionó el vehículo. "Si a mi cliente le va mal ahora, me voy a ir a la Suprema Corte para que me digan si esa prueba es legal o no. Y si me sigue yendo mal, voy a la Corte nacional", adelantó Sergio Carreño. Su colega, Esteban Uriona, alegó que "ninguna prueba ha podido demostrar la teoría del hecho porque están basadas en suposiciones. Ningún testigo pudo decir en forma directa que Moreira fue el que mató a Dora Hidalgo, subió el cuerpo al auto y lo tiró al pozo".

Luego de los alegatos, los doce ciudadanos que integran el jurado pasaron a deliberar .