Tras más de 4 meses de investigación, la causa contra los cinco mendocinos acusados de robo en un shopping de Miami llegó a su fin. Así lo sostuvo el abogado defensor Roberto Castillo, quien recalcó que la Justicia de Estados Unidos resolvió retirar todos los cargos y en los próximos días quedará formalizado el cierre del caso.
El abogado de los cinco mendocinos acusados de robo en Miami afirmó que se cayó la causa
El abogado de los mendocinos, Roberto Castillo, anunció que esta semana se levantarán los cargos por falta de elementos en su contra
En declaraciones en la Edición Central del noticiero de El Siete, Castillo aseguró que el proceso “se cayó” por falta de pruebas y apuntó contra el origen de la acusación. “Desde el principio sostuve que hubo una exageración por parte del reporte policial”, y remarcó que esa misma interpretación fue adoptada por la fiscalía.
“El fiscal entendió que no se trataba de una organización criminal y fue quitando primero ese cargo, que era el más grave, y luego los cargos por hurto”, detalló el mediático abogado. En ese sentido, subrayó que la causa ni siquiera llegó a instancia de juicio: “No hay elementos para acreditar que hayan cometido ningún delito”.
Cómo sigue la causa de los mendocinos acusados en Miami
El abogado insistió en que sus defendidos fueron “injustamente acusados” y destacó que la resolución judicial confirma su inocencia. “La Justicia del estado de Florida dice claramente que estas 5 personas no cometieron ningún hecho”, sostuvo en una entrevista con los periodistas Julián Imazio y Marisol Benegas.
Además, Castillo puso el foco en el impacto público del caso. “Lo más grave fue el daño mediático, que es irreparable. No todos los espacios que señalaron el caso ahora informan que los cargos fueron retirados”, cuestionó y reconoció el espacio brindado por El Siete.
Con la resolución, los 5 mendocinos Mauricio Ariel Aparo, Sebastián Luis Moyano, Juan Manuel Zuluaga Arenas, Juan Pablo Ruma, y Diego Xiccato no enfrentarán consecuencias legales ni restricciones migratorias. “Pueden volver a Estados Unidos sin ningún problema, porque no tienen antecedentes: fueron acusados y luego desvinculados completamente”, concluyó el abogado.