El abogado de los cinco mendocinos acusados de robo en Miami afirmó que se cayó la causa

En declaraciones en la Edición Central del noticiero de El Siete, Castillo aseguró que el proceso “se cayó” por falta de pruebas y apuntó contra el origen de la acusación. “Desde el principio sostuve que hubo una exageración por parte del reporte policial”, y remarcó que esa misma interpretación fue adoptada por la fiscalía.

mendocinos detenidos robos mecheros miami El abogado de los mendocinos acusados de robar en un shopping en Miami afirmó que se levantarán todos los cargos y no tendrán restricción alguna para volver al estado de La Florida. Foto: Gentileza La Nación

“El fiscal entendió que no se trataba de una organización criminal y fue quitando primero ese cargo, que era el más grave, y luego los cargos por hurto”, detalló el mediático abogado. En ese sentido, subrayó que la causa ni siquiera llegó a instancia de juicio: “No hay elementos para acreditar que hayan cometido ningún delito”.