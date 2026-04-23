Un presunto caso de maltrato infantil, que no sólo involucra golpes sino también consumo de cocaína en una niña de apenas 2 años, derivó en la detención de sus padres. La pequeña se encuentra en buen estado de salud, mientras que sus progenitores podrían ser imputados en las próximas horas.
Detuvieron a una pareja luego de que una niña de 2 años ingresara golpeada y diera positivo en cocaína
El presunto caso de maltrato infantil podría derivar en la imputación contra los padres del niño que viven en las inmediaciones del Parque Central, en Ciudad
El caso se destapó cuando la niña fue trasladada desde su casa en la Cuarta Sección de Ciudad hasta el hospital Notti por sus padres, de 29 y 26 años, porque se encontraba descompensada. En ese nosocomio pediátrico fue estabilizada y quedó internada fuera de peligro.
Pero a los médicos les llamó la atención que la pequeña presentaba signos sospechosos de maltrato infantil, mayormente moretones que podrían ser producidos por golpes. Pero no sólo eso, sino que los estudios de sangre arrojaron resultados positivos de cocaína.
La investigación judicial
Tras la denuncia que radicaron los médicos del hospital Notti, la Justicia ordenó la detención de los progenitores de la niña. Quedaron a disposición de la Unidad Fiscal Correccional y en las próximas horas podrían ser imputados por lesiones dolosas -resta ver si son leves o graves- y lesiones culposas -por el consumo de la cocaína-.
La investigación buscará determinar cómo fue que la pequeña ingirió la cocaína. Fuentes judiciales detallaron que la madre dijo extraoficialmente que ella misma consume ese estupefaciente, por lo que surgió la hipótesis de que se lo trasladó al amamantar o que la pequeña lo tomó accidentalmente de un plato sobre una mesa.
Más allá de la investigación penal, se dio intervención al Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) que ordenó medidas tutelares respecto a la niña y también a su hermano de 4 años. Ambos quedaron internados en el hospital a cargo de una tía mientras se define si son ubicados con un familiar en forma permanente o son trasladados a un hogar estatal.