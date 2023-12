Detuvieron a un hombre acusado de violar a su ex a cambio de dinero para mantener a una hija

policias violencia de genero 1.jpg El hombre de 39 años fue detenido en un allanamiento en su casa de Junín, donde vivía con su pareja y su pequeño hijo. Imagen ilustrativa.

El fiscal de Violencia de Género y Delitos contra la integridad Sexual del Este, Tabaré Ezcurra, fue quien reactivó la causa después de 3 años y pidió su inmediata detención.

Cuando la denunciante se enteró de la detención de su ex marido, lloró y dijo que creyó que la Justicia jamás haría nada

El hombre quedó imputado por abuso sexual con acceso carnal en un número indeterminado de hechos, abuso sexual gravemente ultrajante, en concurso real, agravado por el vínculo y en contexto de violencia de género, y en caso de ser declarado culpable en un juicio puede recibir una pena de 8 a 20 años.

El acusado esperará el juicio detenido en el penal. Cuando la denunciante se enteró de la detención de su ex marido, lloró y dijo que creyó que la Justicia jamás haría nada debido al tiempo que había pasado y que nunca hubo consecuencias por los actos del acusado.

La causa de violencia de género que estuvo cajoneada tres años

El hombre fue denunciado en abril del 2019 por su ex esposa, actualmente de 43 años. En aquel entonces, la víctima relató que en noviembre del 2018 se separaron y que tenían una hija en común.

La nena, que en ese momento rondaba los 8 años, fue presuntamente utilizada por el acusado para obligar a su ex a mantener relaciones sexuales.

La acusación dice que él la obligó a firmar un "contrato" donde se especificaba que debían tener sexo 5 veces por semana

La extorsionaba diciéndole que si no tenía sexo con él una cierta cantidad de veces por semana, no le pasaba la cuota alimentaria que habían acordado, la cual era de $20.000.

La víctima relató que en una ocasión el hombre le mandó por WhatsApp un archivo PDF que era una especie de contrato el cual ella debía firmar, donde indicaba que tenían que tener sexo 5 veces por semana, y que un día debían salir a cenar o bailar los dos solos, sin su hija.

En caso que ella se negara, se le descontaba dinero de la cuota para la menor. Lo mismo ocurría si menstruaba, debido a que no podrían tener relaciones.

violencia de genero junin.jpg Mientras el acusado viajaba por el mundo, su ex y su hija vivían sin luz ni gas.

Si bien ella no quería, durante un tiempo accedió debido a que era la única manera para obtener el dinero que necesitaba, hasta que un día el hombre la lastimó en una práctica sexual mientras le decía que si no era de él no sería de nadie. También en varias oportunidades le expresaba que no le daría dinero porque se lo gastaría con otro hombre.

Cuando la mujer lo denunció, dejaron de pasar estas cosas, pero directamente no le daba dinero. Ella tenía una peluquería la cual se incendió al tiempo de separarse, y se quedó sin trabajo ni ingresos.

Para tratar de salir adelante con su hija, hacía cosas dulces para vender pero no le alcanzaba. La principal ayuda económica la recibía de su madre, quien además pagaba la obra social para la nena.

La violencia económica que ejercía sobre la víctima

La mujer acudió a la Justicia de Familia, donde ordenaron una prohibición de acercamiento; pero nunca fue respetada por el hombre, ya que al lado de la casa de la mujer vivían sus ex suegros y él pasaba todo el día allí ante la vista de cualquiera con total impunidad.

Por no poder pagar los impuestos, la mujer y su hija vivieron sin luz ni gas, mientras él viajaba por Europa. Cuando ella le pedía a su ex que por lo menos le pagara los impuestos, recibía como respuesta que la necesidad de ella era el dinero y la de él era tener sexo.

Las denuncias contra el hombre siguieron hasta fines del 2019, y luego con la pandemia quedó todo paralizado. El hombre hizo nueva pareja, e incluso tuvo otro hijo, y si bien a ella no la molestó más, nunca volvió a pasarle dinero. Eventualmente le mandaba algo de mercadería o $2.000, pero nada más.

violencia de género.jpg La víctima de 43 años lloró al enterarse que luego de 3 años reactivaron la causa y sostuvo que pensó que la Justicia nunca actuaría. Imagen ilustrativa.

En la causa declararon varias personas, incluso su psicólogo, quien fue autorizado por la mujer para romper el secreto profesional. Contó que estaba en una situación de extrema vulnerabilidad y que las primeras sesiones fue acompañada de su madre, ya que ella tenía miedo a salir sola a la calle.

Declaró ante la Justicia que había una agresividad de parte del hombre presente en todo momento, que la llevó a tener insomnio, taquicardia, ataques de pánico, y cada vez que pasaba algo nuevo con su ex, o tenía contacto con él, retrocedía en los pocos aspectos en los que avanzaban en terapia debido a las amenazas, manipulación y dependencia que existía.