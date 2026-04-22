Detuvieron a un boxeador que se peleó en un partido de fútbol y le quebró la mandíbula a un rival

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La agresión del boxeador

De acuerdo al relato que se realizó en la denuncia judicial, según confirmaron fuentes oficiales, minutos antes de finalizar el encuentro, el agresor se acercó por detrás y, sin mediar palabra, le dio un golpe de puño en el rostro. Como consecuencia de la pelea, la víctima sufrió una fractura de maxilar y debió ser trasladada de urgencia al Hospital San Martín.

Con la denuncia radicada, los oficiales de la policía de Investigaciones de La Plata iniciaron la investigación que permitió identificar al implicado, quien resultó ser un boxeador amateur con participación en peleas a nivel local y provincial. Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó su detención en el marco de un expediente penal caratulado como lesiones graves agravadas por alevosía.

El operativo de captura se concretó cuando los policías lograron ubicar a boxeador en la zona de calle 162, justamente mientras realizaba una rutina de entrenamiento. Tras su identificación, fue reducido en la vía pública y trasladado a sede policial. Se aguarda a que el presunto agresor ahora sea indagado en las próximas horas, mientras la causa continúa su curso en el Departamento Judicial La Plata y se definirá si recupera su libertad.