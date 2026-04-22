Un boxeador amateur, de 32 años, fue detenido en la ciudad de La Plata acusado de haber provocado graves lesiones, una de ellas una fractura en el maxilar, a otro jugador durante un partido de fútbol amateur que se disputó meses atrás.
Detuvieron a un boxeador que se peleó en un partido de fútbol y le quebró la mandíbula a un rival
El boxeador fue atrapado meses después de la brutal agresión ocurrida en un encuentro de un torneo amateur
La pelea que originó la investigación y posterior detención del pugilista sucedió el 8 de noviembre del año pasado en el predio La Selección, ubicado en Ruta 36 y 32 de La Plata.
Según la denuncia, la víctima, un joven de 27 años, se encontraba jugando un partido de fútbol entre amigos cuando comenzó a ser hostigado por un rival que se mostró agresivo durante toda la actividad.
La agresión del boxeador
De acuerdo al relato que se realizó en la denuncia judicial, según confirmaron fuentes oficiales, minutos antes de finalizar el encuentro, el agresor se acercó por detrás y, sin mediar palabra, le dio un golpe de puño en el rostro. Como consecuencia de la pelea, la víctima sufrió una fractura de maxilar y debió ser trasladada de urgencia al Hospital San Martín.
Con la denuncia radicada, los oficiales de la policía de Investigaciones de La Plata iniciaron la investigación que permitió identificar al implicado, quien resultó ser un boxeador amateur con participación en peleas a nivel local y provincial. Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó su detención en el marco de un expediente penal caratulado como lesiones graves agravadas por alevosía.
El operativo de captura se concretó cuando los policías lograron ubicar a boxeador en la zona de calle 162, justamente mientras realizaba una rutina de entrenamiento. Tras su identificación, fue reducido en la vía pública y trasladado a sede policial. Se aguarda a que el presunto agresor ahora sea indagado en las próximas horas, mientras la causa continúa su curso en el Departamento Judicial La Plata y se definirá si recupera su libertad.