Detuvieron a tres conductores alcoholizados en Guaymallén

Persecución, choque y detención en Guaymallén

Cerca de las 3.30 de este domingo, un hombre de 41 años intentó evadir un control policial en el Acceso Este y el Predio de la Virgen, de Guaymallén. La Policía inició una intensa persecución policial durante la cual el fugado circuló por distintas arterias, cruzó Acceso Sur y chocó contra un poste de alumbrado público en calle Moldes.

El rodado quedó finalmente detenido en la playa de una estación de servicio Axion por desperfectos mecánicos. En tanto, el conductor fue aprehendido y el dosaje de alcohol arrojó resultado positivo de 1,31 g/l.

Por directivas de la ayudante fiscal, Gabriela Nisoria, se dispuso la realización de actuaciones de rigor, retención del rodado, comunicación al Juzgado de Contravención y traslado del conductor a la dependencia policial.

Sin alcohol pero con drogas, intentaron robar una agencia quiniela

Cuatro personas quedaron detenidas alrededor de las 2 de la madrugada de este domingo cuando intentaron forzar el candado de una agencia de quiniela. Desde las cámaras del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) los vieron y policías acudieron al lugar para detenerlos.

Durante el palpado de seguridad, se hallaron 25 envoltorios con una sustancia que, tras el test orientativo realizado por personal de Policía contra el Narcotráfico, arrojó resultado positivo para cocaína, con un peso total de 10,65 gramos.

Por directivas de la Fiscalía, trasladaron a los 3 detenidos varones a Comisaría 33° y a la única mujer la a Comisaría 7°,.