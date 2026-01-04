La Policía detuvo a tres conductores alcoholizados y a 4 personas que no habían tomado pero sí estaban con drogas encima. Los hechos ocurrieron durante este fin de semana posterior a los festejos de Año Nuevo.
Detuvieron a tres conductores alcoholizados en Guaymallén
La Policía atrapó a conductores con hasta 1,77 gramos de alcohol en sangre en controles de Guaymallén y otros con 10g de cocaína intentando robar una quiniela
En un operativo en la calle Aristóbulo del Valle, a la altura del canal Cacique Guaymallén, la Policía de Tránsito detuvo a dos de ellos. Uno es un hombre de 53 años que conducía un Fiat Palio y que arrojó 1,61 gramos de alcohol por litro de sangre.
El otro, uno de 35 que iba en un Corsa con 1,77, superando ampliamente los 0,5 permitidos por la ley.
Persecución, choque y detención en Guaymallén
Cerca de las 3.30 de este domingo, un hombre de 41 años intentó evadir un control policial en el Acceso Este y el Predio de la Virgen, de Guaymallén. La Policía inició una intensa persecución policial durante la cual el fugado circuló por distintas arterias, cruzó Acceso Sur y chocó contra un poste de alumbrado público en calle Moldes.
El rodado quedó finalmente detenido en la playa de una estación de servicio Axion por desperfectos mecánicos. En tanto, el conductor fue aprehendido y el dosaje de alcohol arrojó resultado positivo de 1,31 g/l.
Por directivas de la ayudante fiscal, Gabriela Nisoria, se dispuso la realización de actuaciones de rigor, retención del rodado, comunicación al Juzgado de Contravención y traslado del conductor a la dependencia policial.
Sin alcohol pero con drogas, intentaron robar una agencia quiniela
Cuatro personas quedaron detenidas alrededor de las 2 de la madrugada de este domingo cuando intentaron forzar el candado de una agencia de quiniela. Desde las cámaras del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) los vieron y policías acudieron al lugar para detenerlos.
Durante el palpado de seguridad, se hallaron 25 envoltorios con una sustancia que, tras el test orientativo realizado por personal de Policía contra el Narcotráfico, arrojó resultado positivo para cocaína, con un peso total de 10,65 gramos.
Por directivas de la Fiscalía, trasladaron a los 3 detenidos varones a Comisaría 33° y a la única mujer la a Comisaría 7°,.