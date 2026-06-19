Detuvieron en Las Heras al presunto autor de un crimen a balazos ocurrido en diciembre del 2025

Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

El asesinato en el barrio Independencia de Las Heras

El hecho de sangre por el cual se lo acusa ocurrió el pasado 23 de diciembre de 2025, minutos antes de la medianoche. En ese momento, la víctima fatal, identificada como Ramón Federico Quiroga (también mayor de edad), transitaba a pie por la vía pública, específicamente frente al número 2.354 de la calle Mansilla, en el interior del barrio Independencia.

En ese punto, Quiroga fue interceptado y sorprendido por el ahora detenido y un cómplice, quienes se desplazaban a bordo de una camioneta.

De acuerdo con la reconstrucción policial del suceso, se produjo un breve intercambio de palabras entre los hombres. Acto seguido, el ahora acusado del crimen extrajo un arma de fuego desde el interior del habitáculo del vehículo y efectuó 5 disparos directos contra Quiroga. Las heridas de bala le provocaron la muerte a la víctima de manera inmediata en el lugar del ataque.

Tras los impactos, los agresores se dieron a la fuga a pie, dejando la camioneta abandonada en la escena del homicidio.

Modificación de la escena y detención

Un dato clave que orientó las pesquisas de la División Homicidios surgió de los momentos posteriores al asesinato. Según los reportes del caso, instantes después de consumado el ataque, una tercera persona apareció en la calle Mansilla. Este individuo levantó las vainas servidas que habían quedado esparcidas sobre la calzada luego de las detonaciones y se retiró rápidamente del lugar hasta perderse de vista, entorpeciendo el levantamiento inicial de pruebas físicas.

A raíz de esta situación y de las declaraciones recabadas, los sabuesos policiales iniciaron averiguaciones y operativos de seguimiento sobre los principales sospechosos. Las tareas de vigilancia arrojaron resultados positivos, cuando personal de Investigaciones detectó la presencia de uno de los sujetos buscados en la intersección de las calles Azcuénaga y Maipú, en Las Heras. Allí se montó un rápido operativo cerrojo que permitió su aprehensión sin que pudiera ofrecer resistencia.