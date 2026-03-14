Detuvieron en Godoy Cruz a un hermano de La Yaqui Vargas en un operativo por la causa narco federal

Mercedes Rus tuit hermano de la Jaqui

La captura del hermano prófugo de La Yaqui en Godoy Cruz

Luis Alfredo Vargas era uno de los hombres buscados dentro de la investigación federal contra la estructura narco liderada, como lo dice la investigación, por La Yaqui. Su detención ocurrió el viernes por la noche en Godoy Cruz, luego del seguimiento que realizó la Policía de Mendoza.

De acuerdo con los datos de la causa, personas de Inteligencia detectaron al sospechoso en la calle y montaron el operativo que permitió capturarlo sin incidentes. La investigación busca determinar qué rol ocupaba dentro de la banda.

Según trascendió en el expediente, Vargas era parte de la organización familiar investigada por comercialización de estupefacientes en distintos puntos del Gran Mendoza.

Una investigación contra la estructura del clan

Hace unos meses que las investigaciones apuntan a detener a personas que integran el clan de Sandra Jaquelina La Yaqui Vargas, considerada una de las referentes del narcotráfico en Mendoza.

En los últimos meses, la Justicia Federal confirmó el procesamiento con prisión preventiva de la mujer y de su hijo, Mauro Jesús Gélvez Vargas.

La pesquisa busca reconstruir cómo operaba la banda y cuál era el rol de familiares y allegados dentro de la estructura narco.

El contexto de la banda de La Yaqui

El apellido Vargas está ligado desde hace años a distintas causas judiciales vinculadas al narcotráfico en el oeste del Gran Mendoza, especialmente en zonas de Godoy Cruz como el barrio Campo Papa, donde se asentó el grupo familiar.

En paralelo, otras investigaciones también avanzan sobre integrantes del entorno de la organización. Entre ellas aparece la causa que llevará a juicio a un hombre conocido como "Tatotito”, señalado por un crimen ocurrido en ese círculo cercano, mientras que uno de los presuntos cómplices del caso fue detenido recientemente en Chile.

Ese expediente y la investigación federal por narcotráfico forman parte de un mismo mapa judicial que desde hace años intenta desarticular el entramado narco del clan de La Yaqui.