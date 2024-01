Descartaron imputar al policía por el choque donde murió un delivery en Las Heras

Accidente en Las Heras.jpg El accidente en Las Heras terminó con la vida de un delivery de 36 años.

En los últimos días llegó un adelanto de la pericia mecánica donde Policía Científica sentenció que, acorde a la huella de frenado que quedó marcada en el asfalto, el patrullero no circulaba a exceso de velocidad. Si bien resta realizar una fórmula matemática para tener el número preciso, con este panorama todo parece indicar que la culpa del accidente en Las Heras fue de la propia víctima fatal.

► TE PUEDE INTERESAR: La Justicia pidió un informe para determinar cómo fue el accidente donde murió un delivery

Teniendo en cuenta que en el expediente no se ha constituido como querellante la familia de Matías Alberti, si no hay sorpresa el caso será archivado ya que no le imputarán el delito de homicidio culposo al policía que conducía el patrullero, según adelantaron fuentes judiciales.

Accidente en Las Heras

Cerca de las 14.30 del lunes 15 de enero, un móvil policial fue trasladado al barrio Aeroparque para trabajar una novedad. Según lo que informó el Ministerio de Seguridad, cuando los uniformados que se trasladaban en la movilidad 3746 detectaron un sujeto en una bicicleta que comenzó a escapar y les exhibió un arma de fuego. Por eso se originó una persecución que terminó de la peor manera segundos después.

► TE PUEDE INTERESAR: Video: le dieron domiciliaria al conductor ebrio que mató a una motociclista e hirió a dos más

Mientras el patrullero circulaba por el interior de barrio Infanta, fue que en la esquina de calles Cortázar y Estanislao Zeballos se produjo la colisión con una moto Honda de 150 cilindradas. El conductor del rodado menor era Mario Sebastián Alberti, de 36 años, quien estaba trabajando como delivery.

El joven impactó violentamente contra el parabrisas del patrullero y terminó en el interior de una acequia, perdiendo la vida a los pocos minutos.