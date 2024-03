Denunciaron a la cuidadora de una joven con cáncer terminal de robarle sus ahorros y abandonarla

policia de mendoza 6.jpg La Policía trabajó en la casa de la familia de Frida luego que su cuidadora de 60 años les robó sus ahorros. Imagen ilustrativa. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Dijo que el jueves la mujer llegó a las 7.15 a la vivienda de Capital y ella salió a hacer unos trámites. En la casa había quedado Frida junto a una amiga, quienes dormían y estaban al cuidado de esta mujer.

Especificó que a las 8.10 se puso en contacto con ella para preguntarle por una medicación para la adolescente de 17 años, pero minutos más tarde no contestó más, lo que alertó a Verónica.

A las 10.30 regresó a su casa y se sorprendió al no encontrar a la mujer. Detalló que la llamó varias veces pero no tuvo respuesta. No entendía lo que pasaba, hasta que vio que faltaba dinero. Se trata de los ahorros de sus hijo, casi 400 dólares, $124.000 de Frida, uno de sus hermanos y de una amiga, además de una tarjeta de Mercado Pago que fueron sustraídos de diferentes habitaciones.

Más allá del dolor que provocó que una mujer en la cual confiaron robara los ahorros de sus hijos, lo peor para Verónica fue que no le dio la medicación a Frida a pesar de saber los dolores que sufre la joven por su enfermedad, y como si fuera poco, la abandonó.

