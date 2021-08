Delincuentes sin escrúpulos torturaron y mataron a un caniche

"Me lo había regalado la abuela de mi marido. Yo los tenía encerrados y cuando fui a abrir la puerta se me escaparon. La perra volvió a ratito pero él no. Al otro día salí a buscarlo y lo encontré quemado con aceite, tenía la piel toda quemada y con un tajo en la pancita", relató una vecina del Valle de Uco a El Cuco Digital.

La mujer además comentó que vive en ese barrio desde hace poco tiempo y no sabe quién o quiénes fueron los autores del aberrante hecho.

La Ley 14.346, denominada "Ley Sarmiento", establece que será reprimido con prisión de quince días a un año, el que infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales.