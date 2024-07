Delincuentes destrozaron el ingreso de un supermercado para robar bebidas alcohólicas

Inseguridad en mendoza autoservicio calle san juan capital.jpg Los ladrones robaron botellas de fernet, vino y whisky. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihiul

La Policía ya estaba en el lugar cuando el comerciante llegó y se enteró que le habían robado. "Me llamó una vecina del café a las 7 de la mañana diciéndome que estaban los móviles", contó a Radio Nihuil.

"Palanquearon la reja, rompieron el vidrio y entraron. Se llevaron bebidas alcohólicas y algo de dinero, pero algo debió pasar en ese momento porque quedaron bebidas en la vereda. Había más dinero pero no lo alcanzaron a agarrar. Algo pasó porque sino el daño hubiese sido mucho peor", expresó el dueño del autoservicio.

"Uno trabaja mucho y que pasen estas cosas da mucha bronca", reflexionó el comerciante.

Quejas por las obras en calle San Juan

Gustavo señaló que "más que el daño la preocupación es por lo que pueda seguir pasando porque las obras por calle San Juan están demoradas, la zona está muy apagada, muy oscura, no hay tránsito, está todo muy desolado".

Inseguridad en mendoza autoservicio calle san juan capital.jpg El dueño del autoservicio San Pedro está preocupado por lo desolada que está la calle San Juan por las obras en la calzada. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihiul

Agregó: "La obra complica a muchos clientes que eran de paso y también a los que venían en vehículos porque ya no vienen. Son clientes que ahora compran en otro lado y no los vamos a recuperar, no vuelven. Y otros que ya no vienen porque les queda incómodo todo esto".

"Es una situación complicada. El municipio nos beneficia con no pagar el derecho de comercio, son $30.000 o $40.000 mensuales, pero con esto de la inseguridad, los impuestos que se nos triplicaron es muy difícil. Se le pone mucho corazón para seguir adelante", indicó el comerciante del centro.