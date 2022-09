Declaró la madre de Melody Barrera: "No llegué para decirle tranquila, acá está mamá"

Declararon la madre y una hermana de la víctima y la pareja del imputado.

Victoria Pincheira, la madre de Melody Barrera

Una de las declaraciones más esperadas fue la de Victoria Pincheira, madre de Melody Barrera, citada a declarar en calidad de testigo, propuesta por la querella particular.

“A los 16 años, Diego me sentó y me dijo que era una mujer atrapada en el cuerpo de un varón. Como mamá, yo lo sabía desde hacía tiempo, lo apoyamos y le dije que iba a sufrir, pero jamás imaginé que terminaría de esta manera”, le dijo Pincheira al jurado popular.

Tras relatar algunas características de la personalidad de su hija, la testigo relató los momentos en los que tomó contacto con la noticia de la muerte de Melody. “Me llamaron por teléfono para decirme que mi hija estaba muerta. Estaba tirada en medio de un charco de sangre y recién ayer (por el lunes) me enteré que agonizó durante 35 minutos. Lo que más me duele es no haber llegado en todo ese tiempo para decirle 'tranquila, acá está mamá'. Como estábamos en pandemia, me la entregaron en un cajón sellado y nunca más volví a verla. No puedo esperar otra cosa que no sea justicia; es lo único que me queda”, relató la madre de la víctima.

Qué dijo una hermana de Melody

Una de las hermanas de Melody Barrera, dijo desconocer que ella hubiese tenido altercados con quienes requerían de sus servicios sexuales.

“Se cuidaba, tenía gas pimienta por el tipo de actividad y por la discriminación que sufría a veces, pero nunca mencionó tener problemas con nadie en particular”, aseguró ante el jurado popular.

Consultada por las agresiones que sufría por su condición de travesti, esta testigo señaló: “vivimos en un barrio vulnerable, en donde el sólo hecho de salir a la calle significaba que le gritaran cosas, que la discriminaran. Lamentablemente era algo habitual”.

Policìa acusado de matar a Melody Barrera.jpg Detrás de los abogados, el policía imputado por el travesticidio de Melody Barrera.

La pareja del policía Cháves Rubio

Citada por la defensa, se presentó a declarar este martes en la Sala 15 del Polo Judicial Penal la pareja del único imputado. “Es un muy buen padre, por sobre todas las cosas; una muy buena persona. Fuimos amigos antes de ser pareja, por lo que creo que nos conocíamos mucho, sabíamos mucho el uno del otro”, dijo la testigo.

Consultada puntualmente sobre la opinión que Cháves Rubio tenía sobre personas trans, o travestis señaló: “Nunca hablamos puntualmente de las personas de esa condición. Nunca me expresó opiniones negativas. Él sabía que una compañera mía de trabajo, con la que tengo una amistad y compartía viajes era trans y jamás me mencionó algo malo ni hizo referencia en un sentido negativo”.

La fiscalía consultó a esta testigo sobre los momentos posteriores a la muerte de Melody, especialmente luego de que la noticia tomó notoriedad en los medios de comunicación y la cantidad de búsquedas sobre el tema que fueron realizadas desde su celular. “Me enteré por los medios, donde escuché la noticia. Después, pudo haber sido Darío quien hizo todas esas búsquedas desde mi teléfono, porque yo no tenía patrón de bloqueo y él agarraba mi celular. Lo que yo supe es que había sufrido un intento de robo”, afirmó.

Las pericias ratificaron que Melody sufrió seis balazos

La jornada de declaraciones se completó con el testimonio de peritos del Cuerpo Médico Forense, expertos en Delitos Tecnológicos y de la Policía Científica. Entre los más importantes, se destacó la palabra de un galeno que describió detalles de lo que arrojó la necropsia, confirmando el shock hipovolémico (pérdida de sangre) como causa de muerte y los 6 orificios de entrada y otros 6 de salida que presentaba el cuerpo de Melody y la ubicación de cada uno de esos impactos.

Mièrcoles y jueves, en doble turno, continuarán las declaraciones testimoniales en la Sala 15 del Polo Judicial Penal. El viernes está previsto que se produzcan los alegatos de cierre y el jurado pase a deliberar tras recibir las instrucciones de la jueza Lecek.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza.

