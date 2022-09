Declaró la hermana de Marina Menegazzo: "Vinimos a buscar la verdad"

Paula Menegazzo, hermana de Marina, fue la única persona que declaró ante las partes como representante de las víctimas, por decisión de las familias. "Somos una familia muy unida como verán. Estas chicas eran alegres y sanas", manifestó haciendo referencia a su trabajo en Puente Vincular, una organización mendocina que ayuda a personas carenciadas.

Paula detalló que en todo el viaje tuvieron comunicación diaria con las jóvenes mendocinas: "Mandaban fotos, contaban como estaban por Whatsapp, no dejaban de describir. El 22 de febrero no se comunicaron más y empezamos a preocuparnos".

"Comenzamos a indagar y no había movimientos en las tarjetas de créditos. Decidimos viajar hasta Ecuador. El viernes supimos que algo no estaba bien", narró.

La hermana mayor de Marina también explicó el momento en el cual se enteraron de que habían hallado los cuerpos: "Fue rápido el desenlace. A la distancia fue difícil. Mis hermanos se enteraron cuando estaban por subirse al avión para Ecuador. Nunca nos imaginamos algo así".

Al respecto del juicio que tiene imputados a Ponce Mina y al Rojo Rodríguez dijo que "viendo todas las pruebas uno va entendiendo las cosas, van cerrando algunas hipótesis que teníamos".

Su declaración finalizó con un pedido de Justicia, asegurando que "estas cosas no tendrían que pasar pero suceden porque hay otros casos que no se conocen y no llegan a juicio. Las personas involucradas se merecen ellas mismas pedir perdón. El daño moral que esto nos causó es irreparable. Es algo difícil de sanar", concluyó.