El Ministerio Público Fiscal de Neuquén inició una investigación para determinar las circunstancias en las que murió un bebé durante un parto en una casa, en la ciudad de Rincón de los Sauces. Por el momento no hay imputados en el caso.
Decidió parir en su casa, el bebé murió y ahora investigan el hecho
Se realizó un allanamiento y se analizan imputaciones tras la muerte del bebé recién nacido
La muerte del recién nacido sucedió el domingo pasado cuando una mujer, con 42 semanas de embarazo, decidió realizar el parto en su casa, acompañada por una obstetra y su pareja.
Alrededor de las 7, desde el hospital local llamaron al 101 para solicitar una ambulancia para asistir a una mujer que estaba dando a luz en un domicilio particular. Sin embargo, minutos después se comunicaron para suspender la asistencia debido a que la pareja llegó a una clínica privada en un auto particular, donde la mujer fue asistida en la sala de parto, y luego dada de alta.
¿Negligencia en la muerte del bebé?
Se confirmó que al momento del nacimiento el bebé falleció, motivo por el cual se dio inicio a una investigación a cargo de la fiscal del caso Rocío Rivero, en conjunto con la Policía de Neuquén.
Como primera medida la representante del MPF dispuso la realización de la autopsia en el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial, el allanamiento de la vivienda donde ocurrió el parto y la toma de entrevistas a distintas personas.
En el domicilio de la pareja se encontró una pileta que se supone fue utilizada durante el parto. Además, se solicitó allanar el lugar donde la obstetra se alojaba, ya que había viajado desde otra ciudad de Neuquén hacia Rincón de los Sauces para acompañar a la mamá.
“En simultáneo, secuestró celulares para peritar el contenido de las comunicaciones, y requisó el auto en el que se movilizaba la obstetra”, señala el escrito.
Otra de las medidas que se ordenó fue la entrevista a los médicos que asistieron a la mujer en la clínica privada; y que alertaron sobre los llamados telefónicos al hospital local; así como la remisión de los informes médicos sobre la muerte del bebé. Por el momento, no hay personas imputadas en el caso y se aguarda al resultado de los primeros informes.