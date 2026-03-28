Decidió parir en su casa, el bebé murió y ahora investigan el hecho

Parto respetado 1.jpg El bebé murió en el parto domiciliario. Imagen ilustrativa.

¿Negligencia en la muerte del bebé?

Se confirmó que al momento del nacimiento el bebé falleció, motivo por el cual se dio inicio a una investigación a cargo de la fiscal del caso Rocío Rivero, en conjunto con la Policía de Neuquén.

Como primera medida la representante del MPF dispuso la realización de la autopsia en el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial, el allanamiento de la vivienda donde ocurrió el parto y la toma de entrevistas a distintas personas.

En el domicilio de la pareja se encontró una pileta que se supone fue utilizada durante el parto. Además, se solicitó allanar el lugar donde la obstetra se alojaba, ya que había viajado desde otra ciudad de Neuquén hacia Rincón de los Sauces para acompañar a la mamá.

“En simultáneo, secuestró celulares para peritar el contenido de las comunicaciones, y requisó el auto en el que se movilizaba la obstetra”, señala el escrito.

Otra de las medidas que se ordenó fue la entrevista a los médicos que asistieron a la mujer en la clínica privada; y que alertaron sobre los llamados telefónicos al hospital local; así como la remisión de los informes médicos sobre la muerte del bebé. Por el momento, no hay personas imputadas en el caso y se aguarda al resultado de los primeros informes.