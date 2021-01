Se llevaron el auto pero después lo abandonaron

Pasadas las 22 del sábado, Emiliano Vicentini, de 43 años, iba en su auto Ford Ka, blanco, junto a su pareja por Vicente Zapata y Gaboto, en San Rafael. Al momento de descender del vehículopara ir a comprar en un negocio, fue sorprendido por dos individuos con armas de fuego, que lo amenazaron, le sustrajeron el rodado, celulares y dinero en efectivo. Minutos después, el vehículo fue encontrado abandonado en calles Córdoba y Roldán, con el faltante de las dos chapas patentes.

Otro auto robado y abandonado

Poco después de las 5 de la mañana de este domingo un hombre de 54 años dormía en su domicilio de Cobos y Ruta 86 del barrio Castillo, de Luján. De pronto, dos malvivientes armados rompieron la puerta de ingreso a la casa y redujeron a la víctima. Le robaron un Fiat Palio blanco, un televisor y $12 mil en efectivo. Minutos después, el vehículo fue encontrado abandonado en calles Olavarría y Ruta 15.

Quisieron sustraer una moto y no pudieron

En el barrio Nueva Esperanza de Ciudad, dos menores de 16 y 17 años atacaron a un hombre de 57 años en la vereda de su domicilio en la mañana de este domingo. Lo intimidaron con un arma de fuego e intentaron robarle una moto. El hombre se resistió y fue agredido con golpes de puño y piedras. No obstante ello los victimarios no logran el cometido y al advertir la presencia policial emprendieron la huida hasta que en calle Alvear fueron aprehendidos. No les encontraron el arma usada para el frustrado atraco.