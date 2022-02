Crimen de un nene de 3 años: "Mató a mi nieto para vengarse de la madre"

Mato-a-su-hijo-y-luego-se-ahorcó-por-disputa-con-su-ex1.jpg

Lazarte trabajaba como albañil y se había separado de la mamá de Máximo hacía dos semanas tras una década de relación. En diálogo con La Gaceta de Tucumán, la abuela de la víctima afirmó que su exyerno era una persona violenta y que estaba "obsesionado" con quedarse con la tenencia de su hijo.

En diálogo con la prensa, la angustiada mujer dijo "mató a mi nieto para vengarse de mi hija". Su hija y Maximiliano se habían separado el 26 de enero luego de una la pelea, ella fue a buscar a su hija y descubrió que él la tenía encerrada en un cuarto y que ni siquiera le había permitido ir a trabajar.

Desde ese momento, comenzaron las discusiones para decidir con quién iba a vivir el menor y el régimen de visitas.

La hermana de Lazarte encontró los cuerpos

De acuerdo al relato de Matilde, mamá de Máximo, ella llevó al pequeño a la casa de su pare ya que iba a pasar cuatro días con él. Al parecer, ese mismo día el hombre lo asesinó y después se quitó la vida.

Al día siguiente, cuando su hija empezó a llamar a su ex para saber cómo estaba el nene y no obtuvo respuesta se encendió la primer señal de alarma. No obstante, fue una hermana del propio Lazarte, que vivía al lado de su casa, quien encontró los cuerpos alrededor del mediodía.

El cuerpo de Máximo estaba tirado en el piso, carbonizado, en un cuarto en construcción dentro de la vivienda y su padre, a pocos metros, colgado del techo. Según informaron los Bomberos, la parte eléctrica del cuarto estaba intacta y el incendio ya estaba apagado cuando llegaron.

El dolor en los amigos y familiares de Lazarte