"No te vamos a violar, maricón": el acoso de dos mujeres a un joven

La situación se da en Paraguay y sirvió para que el conductor hiciera una reflexión que varios de sus seguidores le festejaron y otros le criticaron.

"Ya saben, si no te dejás acosar, sos un amargado. No sé que necesidad tenía esta tipa en acosar y tratar de boludo por no hacerle caso, al final del video se ve un lindo resentimiento"

Embed

"No me vayas a empujar si yo no te voy a acosar, maricón", lo insultó ella. "¿Por qué sos así? No te vamos a violar maricón. ¿O no te gustan las mujeres?", continuó, según puede verse en el video. Tras negarse en varias ocasiones a las insinuaciones de las pasajeras, una de ellas dijo: "Es un amargado, no debe ser así, 20 años tiene".

Finalmente, una de las mujeres lo termina insultando.