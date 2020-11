Duarte no declaró formalmente en el expediente, lo cual no es un detalle menor ya que al momento de ser detenido le había confesado a los policías haber cometido el crimen, según comentaron fuentes del Ministerio de Seguridad. Esa supuesta autoincriminación no tiene validez en la causa penal a menos que la aporte ante las autoridades fiscales.

Más allá de esto, los investigadores creen tener bastante pruebas en su contra. Entre las principales está el relato de la novia de Víctor Duarte quien fue testigo presencial del hecho y lo señaló como el autor del disparo que mató a Gabriel Baigorria.

Crimen en San Carlos

Tal como hacía todas las semanas, Rodrigo Gabriel Baigorria se dirigió a la casa de su expareja ubicada en la localidad de La Consulta para ver al hijo que tenían en común. Tal como ocurría varias veces, esto motivó una discusión con el actual novio de la joven de 25 años.

Cansado por la situación, según sostiene la reconstrucción fiscal, Víctor Duarte, tomó un rifle calibre 22 y le disparó en el pecho. Baigorria murió en el acto. El presunto atacante se entregó ante las autoridades y les dijo que había cometido el hecho.