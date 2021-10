Crimen de Hugo Bordón: A mi casa me la llenaron a tiros. No podemos vivir más así

El problema habría surgido porque unas semanas antes del crimen, la Policía Federal allanó la casa de la mujer, donde también vivía su hermano Leonardo Bicho Cruz, quien fue detenido por tener 25 kilos de cocaína y 6 kilos de marihuana.

Yanet quedó con prisión domiciliaria por estar embarazada. Varios testigos indicaron que desde ese allanamieto comenzaron los problemas con Bordón, quien vivía enfrente a su casa, en el barrio Renacer del Plata, de Luján, y lo acusó de ser un informante de la Federal y que él había pasado el dato y fotos para que les hicieran el allanamiento.

asesinatos en mendoza hugo bordon 2.jpg Hicieron una protesta en Acceso Sur y calle Quintana, de Luján, en reclamo de justicia.

“Yanet Cruz dijo que la foto había sido sacada desde la casa de mi hermano. Ella habló con un pichón de ella y le dijo que iba a lo iba a matar. A los tres días mi hermano apareció muerto de dos disparos, uno en la espalda y otro en el abdomen ”, detalló Sonia en medio del corte que realizaron en la mañana de este miércoles en Acceso Sur y calle Quintana, de Luján, para que no le den prisión domiciliaria a la acusada.

“Hace 11 meses que pedimos justicia. Hace tres semanas me pidieron la grabación, audios e información del Facebook donde está todo contra Yanet, y me dicen que no tienen pruebas”, reclamó la hermana de Hugo Bordón.

Además, sostuvo que la mujer detenida en la Comisaría 11 recibe a diario la visita de su hermana, quien le lleva a su pequeño bebé de 5 meses para que le dé de mamar.

“Mi hermano era municipal, trabajó 16 años y trabajaba en la cosecha de la cereza. Era una persona laburadora, no tenía problemas con nadie”, resaltó Sonia, ya que, según la investigación, Bordón no había pasado información ni trabajaba para la Federal.

Domiciliaria otorgada

E insistió: “No queremos que le den la domiciliaria porque corremos peligro. A mi casa me la llenaron a tiros, no puedo comprar los vidrios, la puerta está agujereada, la pared también, me agujerearon un cuadro que tenía con una foto con mi madre”.

El fiscal de Homicidios Gustavo Pirrello imputó a Yanet Cruz como instigadora del asesinato. Además, hay otro hombre que está detenido como autor del crimen y buscan al cómplice apodado El Pelado.

Pero Yanet tiene además otras causas en la Justicia Federal por la venta de estupefacientes. Su abogado pidió la prisión domiciliaria por tener un hijo de 5 meses a quien debe amamantar, por lo que desde el fuero Federal se la otorgaron.