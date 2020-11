Cortes de ruta por Rafael Nahuel: agresiones y golpizas

Los manifestantes agredieron allí a Diego Frutos, quien es propietario de La Cristalina, cuya casa fue incendiada y robada por los mapuches.

Ataque a Diego Frutos en Villa Mascardi

Según la agencia Noticias Argentinas, Frutos fue hospitalizado con politraumatismos y permanece internado en un centro asistencial de Bariloche.

También se llevaron a cabo otros cortes de ruta cerca de Bariloche en los que hubieron agresiones a conductores y trabajadores de prensa de la zona.

Los hechos se produjeron a tres años de la muerte de Rafael Nahuel, que ocurrió el 25 de noviembre de 2017, en el marco de un operativo del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina.

Rafael Nahuel fue asesinado de un disparo por la espalda del Cabo Primero Francisco Javier Pintos, en tanto que resultaron heridos otros dos miembros de la comunidad mapuche.

cortes-de-ruta-violencia-rafael-nahuel.jpg A tres años del asesinato de Rafael Nahuel, integrantes de la comunicad mapuche Winkul Lafken Mapu realizaron cortes de ruta y agredieron a automovilistas. Uno de ellos fue Diego Frutos, presidente de la junta vecinal de Villa Mascardi. Foto: Gentileza El Cordillerano.

"Me golpearon por todos lados”, afirmó el presidente de la junta vecinal de Villa Mascardi, Diego Frutos, durante la madrugada, tras salir del hospital zonal Ramón Carrillo, según detalla el Diario El Cordillerano, de Bariloche.

"Pude salir del auto y me tiré contra una zanja, donde hay retamas, y eso me ayudó un poco para amortiguar las patadas, porque me siguieron pegando…", contó. "Ahí ya estaba que no daba más. Uno sacó un cuchillo, y me lo apoyó fuerte en el estómago, creo que con la intención de clavarlo… por suerte tengo una campera de una tela muy resistente, y llevaba un polar abajo, lo que parece que amortiguó el impulso", señaló.