"Cola levantada y piernas más abiertas": los chats de la banda de la "sextorsión tumbera" a una de sus víctimas

“Abrí más las piernas y cuando estás de espalda, cola levantada... necesito que se vea bien atrás”, exigía el delincuente. Ante la negativa de la joven, el tono cambiaba drásticamente al de una amenaza directa que buscaba el quiebre emocional: “Aceptás o subo todo. Empiezo con tus amigos y después con todo Berazategui. ¿Eso querés?”.

El límite del horror: "Me voy a suicidar"

La presión ejercida por la banda llevó a las víctimas a situaciones límite. En uno de los tramos más sensibles del chat, la joven, acorralada por la amenaza de que sus fotos fueran enviadas al grupo de su colegio, respondió con desesperación: “Por favor no, me voy a sui…”.

A pesar de la advertencia sobre su integridad física, el extorsionador no se detuvo y pasó al siguiente nivel del plan: la exigencia económica. “Nena, sino dame plata. ¿Cuánta plata tenés?”, disparó el criminal, confirmando que el objetivo final, además del sometimiento, era el rédito económico.

acusados, detenidos, extorsion, carcel Los dos principales acusados del caso de extorsión

Golpe a la conexión carcelaria

Este nuevo operativo representa el segundo golpe contra el jefe de la organización. Lo más alarmante para los investigadores es que el líder ya contaba con antecedentes por delitos similares y seguía coordinando los ataques desde su celda.

La causa pone nuevamente bajo la lupa el control de los dispositivos móviles en las cárceles bonaerenses y sirve como una alerta urgente sobre los peligros de la sextorsión, un delito que no distingue edades y que encuentra en la vulnerabilidad digital su mayor aliado.