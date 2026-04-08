El modus operandi de la banda de presos que cometían sextorsiones desde la cárcel

carcel-sierra-chica.jpg La banda tenía integrantes presos en el penal de Sierra Chica

Cómo operaba la banda de presos

Las víctimas de la sextorsión, muchas de ellas menores, “eran contactadas por los delincuentes a través de redes sociales como Instagram o TikTok y recibían falsas propuestas de trabajo como modelos de ropa interior”.

Con la investigación se pudo determinar que uno de los presos se hacía pasar por productor de modas y les pedía a las mujeres que se sacaran fotos o se filmaran con la excusa de poder probar los talles. En algunos casos, les solicitaban dinero para poder generar “books” con las fotos para mostrar en otras productoras.

“Una vez que los estafadores se hacían del material fotográfico, obligaban a las víctimas a realizar videollamadas y practicar actos sexuales bajo la amenaza de enviar sus fotos íntimas a familiares o compañeros de colegio”, detallaron los investigadores de Buenos Aires.

En otros casos se supo que, utilizando esas fotos, los presos creaban falsos perfiles en redes sociales para atraer hombres a los que luego contactaban por teléfono simulando ser policías, acusándolos de haber mantenido conversaciones obscenas con menores de edad, y pidiéndoles dinero a cambio de no realizar las denuncias correspondientes. También utilizaban las imágenes para ofrecer a estas mujeres en forma fraudulenta, como supuestas prostitutas.