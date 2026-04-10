La Justicia de Buenos Aires detuvo a un hombre acusado de intentar envenenar a sus primos y socios con sustancias tóxicas para apoderarse de la empresa familiar.
Cayó un hombre acusado de envenenar con plomo la comida de sus primos para quedarse con una empresa
En los allanamientos se secuestraron varios elementos condicientes con la teoría del envenenamiento
Pedro Fiore, de 42 años, fue capturado el miércoles pasado en un allanamiento en su domicilio de Villa Devoto, Buenos Aires. Las víctimas son Augusto Chaud y su hermana Delfina Chaud, quien se encuentra embarazada, ambos socios en la firma textil GABOR SAIC.
La causa, caratulada como homicidio agravado en grado de tentativa por envenenamiento, se originó en una denuncia presentada en febrero de 2026 y ha generado revuelo por el presunto uso de plomo en la comida cotidiana de las víctimas.
El modus operandi del presunto envenenador
Pedro Fiore, primo de los hermanos Chaud y tercer socio de la empresa familiar, habría actuado durante varios meses para debilitar a sus parientes. Según la investigación, los hechos se remontan a septiembre de 2025, cuando las víctimas comenzaron a sufrir malestares persistentes que derivaron en múltiples internaciones.
Los análisis médicos revelaron niveles alarmantes de plomo en sangre y cromo en orina, muy por encima de los valores normales. La fiscal ordenó pericias que confirmaron la presencia de nitritos y nitratos en altas dosis en las viandas consumidas diariamente en el comedor de la fábrica, un espacio accesible solo para los tres socios.
La denuncia de Augusto Chaud en febrero de 2026 activó la pesquisa. Los investigadores de Buenos Aires detectaron irregularidades en el comedor. Las víctimas consumían allí sus almuerzos, y las pericias determinaron que las sustancias tóxicas habían sido incorporadas intencionalmente a los alimentos. Los síntomas incluyeron fatiga crónica, problemas gastrointestinales y complicaciones que requirieron hospitalizaciones prolongadas.
Los allanamientos fueron clave. En el domicilio de Fiore en Villa Devoto se secuestraron frascos con sustancias químicas tóxicas, ampollas, goteros, bidones, un microscopio, cuadernos con anotaciones sospechosas, celulares, notebooks y computadoras. En la planta de GABOR SAIC se incautaron alimentos, más sustancias y equipos de grabación.
Las cámaras de seguridad del comedor de la empresa mostraron al menos 4 intentos de reseteo de las grabaciones. Sin embargo, se recuperó un video en el que una persona con características físicas similares a las de Pedro Fiore accede al sector de las viandas. Todos los elementos serán peritados para confirmar su vinculación con el envenenamiento.