Cayó un hombre acusado de envenenar con plomo la comida de sus primos para quedarse con una empresa

envenenamiento buenos aires 3 Parte del material secuestrado en la investigación por envenenamiento.

El modus operandi del presunto envenenador

Pedro Fiore, primo de los hermanos Chaud y tercer socio de la empresa familiar, habría actuado durante varios meses para debilitar a sus parientes. Según la investigación, los hechos se remontan a septiembre de 2025, cuando las víctimas comenzaron a sufrir malestares persistentes que derivaron en múltiples internaciones.

Los análisis médicos revelaron niveles alarmantes de plomo en sangre y cromo en orina, muy por encima de los valores normales. La fiscal ordenó pericias que confirmaron la presencia de nitritos y nitratos en altas dosis en las viandas consumidas diariamente en el comedor de la fábrica, un espacio accesible solo para los tres socios.

envenenamiento buenos aires El operativo que realizó la Policía de Buenos Aires tras el caso de envenenamiento.

La denuncia de Augusto Chaud en febrero de 2026 activó la pesquisa. Los investigadores de Buenos Aires detectaron irregularidades en el comedor. Las víctimas consumían allí sus almuerzos, y las pericias determinaron que las sustancias tóxicas habían sido incorporadas intencionalmente a los alimentos. Los síntomas incluyeron fatiga crónica, problemas gastrointestinales y complicaciones que requirieron hospitalizaciones prolongadas.

Los allanamientos fueron clave. En el domicilio de Fiore en Villa Devoto se secuestraron frascos con sustancias químicas tóxicas, ampollas, goteros, bidones, un microscopio, cuadernos con anotaciones sospechosas, celulares, notebooks y computadoras. En la planta de GABOR SAIC se incautaron alimentos, más sustancias y equipos de grabación.

Las cámaras de seguridad del comedor de la empresa mostraron al menos 4 intentos de reseteo de las grabaciones. Sin embargo, se recuperó un video en el que una persona con características físicas similares a las de Pedro Fiore accede al sector de las viandas. Todos los elementos serán peritados para confirmar su vinculación con el envenenamiento.