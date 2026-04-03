Desde hace algunos días que los investigadores vienen siguiendo la pista de una banda de ladrones que habría cometido al menos dos robos en Maipú. Cuatro sospechosos fueron detenidos este jueves tras múltiples allanamientos.
Cayeron Derly, Peludo y Tirri por cometer robos armados en Maipú
Están sospechados de cometer al menos dos robos en los últimos días en Maipú. Secuestraron armas y drogas
Las medidas se realizaron en simultáneo en el barrio Cuadro Estación, en la localidad maipucina de Russell. Según informó el Ministerio de Seguridad, se logró la detención de 4 sospechosos. Tres de ellos conocidos en la zona como Derly, Peludo y Tirri.
En los allanamientos en Maipú se logró también el secuestro de armas de fuego y drogas.
Las medidas fueron ejecutadas por la Unidad Investigativa Departamental Maipú a partir de la investigación por 2 hechos ocurridos en marzo, en los que las víctimas resultaron heridas.
Además de la detención de los sospechosos, se logró el secuestro de dos armas de fuego -una pistola calibre 9 mm y un revólver calibre 22-, además de municiones y sustancias estupefacientes compatibles con marihuana.