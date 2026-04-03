Cayeron Derly, Peludo y Tirri por cometer robos armados en Maipú

Las medidas se realizaron en simultáneo en el barrio Cuadro Estación, en la localidad maipucina de Russell. Según informó el Ministerio de Seguridad, se logró la detención de 4 sospechosos. Tres de ellos conocidos en la zona como Derly, Peludo y Tirri.

En los allanamientos en Maipú se logró también el secuestro de armas de fuego y drogas.