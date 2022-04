Caso Nora Dalmasso: el ex abogado del pintor Zárate aseguró que se investigo mal el crimen

En esa línea, Zabala lamentó que no se haya llegado al esclarecimiento con los elementos que generalmente no tienen otras investigaciones, como el de contar con los mejores equipos científicos y la mejor tecnología, y consideró que el error pudo estar en "tratar de determinar el móvil (criminal) y no en determinar el autor".

El letrado también dijo que el proceso de investigación fue "prejuicioso" y "clasista", porque estuvo apuntando a "determinado estrato social", como el caso de Zárate, el pintor al que pretendieron inculparlo por el asesinato.

Al ser consultado por los medios sobre la acusación al viudo Marcelo Macarrón, el abogado dijo que "es difícil probar que alguien es autor intelectual, porque es difícil probar un convenio criminal con alguien", por lo tanto consideró que esta imputación "no va a alcanzar" para una sentencia condenatoria.

"Me da la sensación que este homicidio no fue espontaneo, es decir que no es que fueron caminando y la vieron por la calle y dijeron vamos a violarla y matarla", sostuvo el letrado, quien añadió que a su entender "no era un ataque sexual".

Otro de los testimonios de este miércoles fue de Ricardo Araujo, entonces colaborador del empresario Miguel Rohrer, quien afirmó que ese sábado, cuando sucedió el homicidio de la esposa de Macarrón, aquel se encontraba en Buenos Aires y que incluso ambos se juntaron para comer un asado.

Caso Dalmasso testigo juicio.jpg Ricardo Araujo, quien era colaborador de Miguel Rohrer, aseguró que el empresario se encontraba en Buenos Aires cuando ocurrió el crimen de Nora Dalmasso, en noviembre de 2006

También declaró Guillermo Gonella que, al igual que Araujo, se refirió a que Rohrer se encontraba en Buenos Aires a la fecha del asesinato de Nora, tal como fue acreditado durante la instrucción de la causa.

Es que Rohrer está apuntado por los hijos de Macarrón (Facundo y Valentina) como sospechoso de tener vínculos o conocimientos sobre el asesinato.

Por otra parte, el médico cardiólogo Guillermo Auchástegui, declaró que él residía a pocos metros de la vivienda de Nora y que a partir del pedido de una vecina anoticiada del crimen fue hasta la casa de la víctima para constatar si tenía signos vitales.

Amuchástegui manifestó ante el jurado popular y el tribunal técnico de enjuiciamiento que desde hace más de 40 años es amigo de Macarrón, y que también era amigo de Nora.

El fiscal Julio Rivero preguntó al testigo si conocía de alguna relación extramatrimonial de Nora, a lo que Amuchástegui respondió que sabía de un "rumor que Nora salía con (el abogado Rafael) Magnasco", asesor del secretario de Seguridad provincial, Alberto Bertea, en la fecha del crimen.

Caso Dalmasso testigo médico.jpg El médico cardiólogo Guillermo Auchástegui comentó en su declaración que por pedido de una vecina del barrio Villa Golf fue hasta la casa de Nora Dalmasso para constatar si tenía signos vitales.

Antes de pasar a cuarto intermedio hasta este jueves a las 9, el tribunal resolvió derivar a la Fiscalía unas actuaciones de la etapa de instrucción para que se investigue si corresponde acción penal contra del abogado Daniel Lacase, exrepresentante legal de Macarrón, por presuntas maniobras extorsivas.

En el juicio está como único acusado el médico traumatólogo y viudo Marcelo Macarrón, a quien se le atribuye haber instigado el femicidio de su esposa, cometido presuntamente por sicarios, por lo que delito que se le imputa es "homicidio calificado por el vínculo, por alevosía y por precio o promesa remuneratoria en concurso ideal", que contempla la pena de prisión perpetua.

Según la acusación que impulsa el fiscal Julio Rivero, unos meses antes del crimen Macarrón "en acuerdo delictivo con personas aún no identificadas por la instrucción, instigó el crimen de su mujer por desavenencias matrimoniales".

Para la fiscalía, mientras el acusado se encontraba en la ciudad uruguaya de Punta del Este participando de un torneo de golf, entre las 20 horas del 24 de noviembre de 2006 y las 3.15 del 25, al menos una persona ingresó en la casa de la familia, en barrio Villa Golf de la ciudad de Río Cuarto.

El homicida, "aprovechándose de la indefensión de la víctima, aguardó que ésta realice su rutina previa al descanso y abordó a Nora Dalmasso una vez que ésta se encontraba dormida en la habitación de su hija, ubicada en la planta alta de la vivienda", según el Ministerio Público.

En esas circunstancias y "cumpliendo el plan delictivo acordado previamente con Macarrón y sus adláteres, la tomó del cuello, ejerciendo una fuerte presión con sus manos, anulando así toda posibilidad de defensa".

Seguidamente, "utilizó el cinto de toalla de la bata de baño que se encontraba en la habitación, realizando un ajustado doble lazo alrededor del cuello, ocasionando la muerte por asfixia mecánica".