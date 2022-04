Dejaron más de 40 vainas servidas y una nota intimidatoria en una escuela de Rosario

"A ver si se ganan el sueldo, así que ocupate de tu cargo y de tus sorras (sic). Seños eran las de antes", es el mensaje escrito en la nota que fue dejada junto a las vainas.

Rosario mensaje mafioso escuela.jpg

Tras el hallazgo, las clases se suspendieron y la ministra de Educación de Santa Fe, Adriana Cantero, expresó su preocupación por la amenaza.

"Es la escuela de mi barrio, vivo cerquita de la Islas Malvinas, a dos cuadras", contó en declaraciones radiales la ministra.

Y agregó: "La verdad es que no se entiende lo que pueden buscar, es una cuestión que nos conmueve seriamente a todos porque cuando una sociedad no está pudiendo cuidar el lugar donde crecen los niños, en este caso es una escuela primaria, estamos realmente en un punto de inflexión en el que hay mucho que reflexionar y que pensar".

Además, Cantero contó que ya vienen trabajando en conjunto con el Ministerio de Seguridad "por otras cosas que pasan en la escuela".

En tanto, la directora interina de la institución, Daniela Kuriguer, expresó: "Estamos muy dolidos, no tenemos algún conflicto particular".

"Lamentablemente tuvimos este episodio. Nos dejan una nota bastante intimidatoria que hace alusión a todo el personal, no se nombra a nadie en particular, pero nos tratan de zorras a las docentes", precisó la responsable de la escuela. "No sabemos por qué ocurrió. Se está investigando", comentó Kuriguer.

Como consecuencia del hecho, el personal docente resolvió enviar a los alumnos a sus casas y suspender la jornada de clases, aunque las maestras permanecieron en el lugar para no abandonar el establecimiento educativo.

Sobre este punto, la directora sostuvo que "los chicos se retiraron a sus casas por decisión consensuada con los papás, debido a la conmoción que esto causa".

En el lugar se encontraba trabajando personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en busca de evidencias que se puedan aportar a la investigación penal que lleva adelante el Ministerio Público de Rosario.