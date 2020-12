Según el hombre, su hija también ha sido víctima de Arancibia y pidió que la sociedad "comprenda" la situación de la mujer, la cual podría quedar exonerada en las próximas horas debido a las pruebas y testimonios que confirmarían que no estuvo en el pasaje Berra de Maipú durante la jornada del sábado y no tenía conocimiento de los hechos. Todos los testigos la ubican en la casa de un familiar en un barrio de Las Heras."La fiscal Ríos me dijo que tiene todas las pruebas que demuestran que ella es inocente y que se enteró cuando la detuvieron", contó el hombre.

Notablemente afectado, el progenitor dio más detalles sobre el nivel de sumisión que tenía Méndez: "Quiero recuperar a mi hija después de no tenerla conmigo en los últimos cinco años. No sé si este tipo la tenía amenazada o qué es lo que le hacía porque la separó totalmente de la familia. Dos veces me la encontré en un supermercado y él la agarró de un brazo y se la llevó".

También le envió un mensaje a la familia de Florencia Romano y se solidarizó por lo ocurrido. "Este malnacido ha arruinado a dos familias, a la de Florencia y a la nuestra. Yo le doy mi condolencia a los padres de la chica porque sé lo que se sufre como padre y ellos están sufriendo más que nosotros. Esto también nos arruinó a nosotros porque estamos sufriendo por Micaela y porque nos amenazan", afirmó.

Si bien, la mujer de 27 años aún mantiene su imputación de femicidio puede que la situación judicial cambie en las próximas horas. Es que la investigación apunta a Pablo Arancibia como el único autor del crimen. El perfil del acusado y sus antecedentes permiten ubicarlo en ese lugar debido a que cuenta con dos denuncias previas de sus ex parejas por amenazas y privación ilegítima de la libertad. En ambos casos, el sujeto prohibió a sus víctimas del contacto con sus familias.